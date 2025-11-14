Language
    Shreya Ghoshal के लाइव कॉन्सर्ट में मची भगदड़, एक आदमी हुआ घायल!

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 05:46 PM (IST)

    श्रेया घोषाल के उड़ीसा में हुए लाइव कॉन्सर्ट के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुरुवार की शाम उनके कॉन्सर्ट के दौरान काफी भगदड़ मच गई, लेकिन पुलिस ने इस सिचुएशन को सही समय पर हैंडल कर लिया। हालांकि, इस भगदड़ में एक शख्स को थोड़ी चोटें आईं। 

    श्रेया घोषाल के कॉन्सर्ट में मची भगदड़/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। श्रेया घोषाल के लाइव कॉन्सर्ट में एक बड़ा हादसा होते-होते टला है। रिपोर्ट्स की मानें तो उनके ओडिशा, कटक के बाली जात्रा मैदान में उनका कॉन्सर्ट हुआ, जहां गुरुवार की शाम काफी हंगामा मच गया। इस भगदड़ में एक व्यक्ति को थोड़ी चोटें आई। 

    हालांकि, पुलिस ने मौके पर सिचुएशन संभाल ली और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। श्रेया घोषाल के लाइव कॉन्सर्ट में किस कारण मची भगदड़, जानते हैं ये पूरा मामला:

    मंच की तरफ क्यों भागे फैंस? 

    इस बात में तो कोई दोराय नहीं है कि श्रेया घोषाल म्यूजिक इंडस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट सिंगर हैं। उनकी आवाज लोगों को अपनी तरफ खींचती है। कुछ ऐसा ही उनके ओडिशा में लाइव कॉन्सर्ट के दौरान हुआ। जिला प्रशासन अधिकारियों का हवाला देते हुए, न्यूज एजेंसी पीटीआई ने बताया कि जैसे ही श्रेया घोषाल अपनी लाइव परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर आई, तो उन्हें देखने के लिए वहां मौजूद क्राउड में स्टेज की तरफ दौड़ा और काफी अफरा-तफरी मच गई। 

    रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ समय के लिए प्रोग्राम रुकवाया गया, लेकिन बाद में जब पुलिस ने सिचुएशन संभाली, तो प्रोग्राम वापस शुरू किया गया। भगदड़ की वजह से एक आदमी बेहोश हुआ, जिसे तुरंत पास के अस्पताल में ले जाया गया। आपको बता दें कि श्रेया घोषाल के इस लाइव कॉन्सर्ट को देखने के लिए बाली जात्रा फेस्टिवल में हजारों की भीड़ में लोग इकठ्ठा हुए थे।

    एक आदमी को लगी चोट-पुलिस

    कमिश्नर ऑफ पुलिस एस देव दत्त सिंह ने पीटीआई से बातचीत करते हुए कहा, "वहां पर परिस्थिति बिल्कुल भी नहीं बिगड़ी। ये सच है कि वहां पर काफी ज्यादा क्राउड था, लेकिन हम लोगों ने उसे अच्छी तरह से मैनेज किया था। एक आदमी को छोटी सी चोट लगी थी, लेकिन वह अब स्टेबल है"।

    आपको बता दें कि सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के साथ एस देव दत्त सिंह कंट्रोल रूम से पूरे इवेंट पर नजर रख रहे थे, वह भगदड़ मचने के बाद खुद स्पॉट पर गए और सिचुएशन को नॉर्मल किया। 6 साल की उम्र सिंगिंग की दुनिया में कदम रखने वाली श्रेया घोषाल ने साल 2002 में 'देवदास' के 'बैरी पिया' और 'डोला रे डोला' गाने से डेब्यू किया था। अब वह जल्द ही इंडियन आइडल के सीजन 16 को जज करेंगी।

