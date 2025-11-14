Shreya Ghoshal के लाइव कॉन्सर्ट में मची भगदड़, एक आदमी हुआ घायल!
श्रेया घोषाल के उड़ीसा में हुए लाइव कॉन्सर्ट के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुरुवार की शाम उनके कॉन्सर्ट के दौरान काफी भगदड़ मच गई, लेकिन पुलिस ने इस सिचुएशन को सही समय पर हैंडल कर लिया। हालांकि, इस भगदड़ में एक शख्स को थोड़ी चोटें आईं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। श्रेया घोषाल के लाइव कॉन्सर्ट में एक बड़ा हादसा होते-होते टला है। रिपोर्ट्स की मानें तो उनके ओडिशा, कटक के बाली जात्रा मैदान में उनका कॉन्सर्ट हुआ, जहां गुरुवार की शाम काफी हंगामा मच गया। इस भगदड़ में एक व्यक्ति को थोड़ी चोटें आई।
हालांकि, पुलिस ने मौके पर सिचुएशन संभाल ली और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। श्रेया घोषाल के लाइव कॉन्सर्ट में किस कारण मची भगदड़, जानते हैं ये पूरा मामला:
मंच की तरफ क्यों भागे फैंस?
इस बात में तो कोई दोराय नहीं है कि श्रेया घोषाल म्यूजिक इंडस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट सिंगर हैं। उनकी आवाज लोगों को अपनी तरफ खींचती है। कुछ ऐसा ही उनके ओडिशा में लाइव कॉन्सर्ट के दौरान हुआ। जिला प्रशासन अधिकारियों का हवाला देते हुए, न्यूज एजेंसी पीटीआई ने बताया कि जैसे ही श्रेया घोषाल अपनी लाइव परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर आई, तो उन्हें देखने के लिए वहां मौजूद क्राउड में स्टेज की तरफ दौड़ा और काफी अफरा-तफरी मच गई।
यह भी पढ़ें- 'प्रतिद्वंद्वी मेरे दोस्त हैं,' कॉम्पिटिशन को लेकर' सिंगर Vishal Dadlani की दो टूक, AI को लेकर कही ये बात
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ समय के लिए प्रोग्राम रुकवाया गया, लेकिन बाद में जब पुलिस ने सिचुएशन संभाली, तो प्रोग्राम वापस शुरू किया गया। भगदड़ की वजह से एक आदमी बेहोश हुआ, जिसे तुरंत पास के अस्पताल में ले जाया गया। आपको बता दें कि श्रेया घोषाल के इस लाइव कॉन्सर्ट को देखने के लिए बाली जात्रा फेस्टिवल में हजारों की भीड़ में लोग इकठ्ठा हुए थे।
Shreya Ghoshal mesmerized everyone at Baliyatra 2025 in Cuttack with her soul-stirring rendition of the iconic 'Jai Jagannath' song!💜 Her voice filled the air with devotion & magic, making the evening truly unforgettable!🎤 @shreyaghoshal#ShreyaGhoshal #Baliyatra2025 pic.twitter.com/ZC7n7L4jh6— ꜱ ᴜ ʀ ʙ ʜ ɪ 🥺 (@Its_Surbhi19) November 14, 2025
एक आदमी को लगी चोट-पुलिस
कमिश्नर ऑफ पुलिस एस देव दत्त सिंह ने पीटीआई से बातचीत करते हुए कहा, "वहां पर परिस्थिति बिल्कुल भी नहीं बिगड़ी। ये सच है कि वहां पर काफी ज्यादा क्राउड था, लेकिन हम लोगों ने उसे अच्छी तरह से मैनेज किया था। एक आदमी को छोटी सी चोट लगी थी, लेकिन वह अब स्टेबल है"।
Shreya Ghoshal lit up Baliyatra 2025 in Cuttack with her mesmerizing “Jai Jagannath”!🎤🌟 Every note was full of devotion & magic!🤩💜 @shreyaghoshal#ShreyaGhoshal #Baliyatra2025, pic.twitter.com/ToupArbdoL— ꜱ ᴜ ʀ ʙ ʜ ɪ 🥺 (@Its_Surbhi19) November 14, 2025
आपको बता दें कि सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के साथ एस देव दत्त सिंह कंट्रोल रूम से पूरे इवेंट पर नजर रख रहे थे, वह भगदड़ मचने के बाद खुद स्पॉट पर गए और सिचुएशन को नॉर्मल किया। 6 साल की उम्र सिंगिंग की दुनिया में कदम रखने वाली श्रेया घोषाल ने साल 2002 में 'देवदास' के 'बैरी पिया' और 'डोला रे डोला' गाने से डेब्यू किया था। अब वह जल्द ही इंडियन आइडल के सीजन 16 को जज करेंगी।
यह भी पढ़ें: ICC Womens World Cup: ओपनिंग सेरेमनी में दिखा जुबीन गर्ग का जलवा, श्रेया घोषाल ने गाया दिग्गज सिंगर का 'मायाबिनी रातिर' गाना
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।