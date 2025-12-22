Drishyam 3 Release Date: 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? आखिरी दांव खेलने आ रहे अजय देवगन, दृश्यम 3 की रिलीज डेट आउट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विजय सलगांवकर बनकर एक बार फिर अजय देवगन की बड़े पर्दे पर वापसी होने जा रही है और आखिरकार सबको पता चल ही जाएगा कि आखिर 2 अक्टूबर को हुआ क्या था? दृश्यम और दृश्यम 2 की जबरदस्त सक्सेस के बाद अब दृश्यम 3 की रिलीज का एलान कर दिया गया है।

अजय देवगन की आगामी फिल्म की अनाउंसमेंट वीडियो जारी कर दी गई है। कुछ महीने पहले ही मोहनलाल (Mohanlal) और अजय देवगन ने अलग-अलग दृश्यम 3 की शूटिंग शुरू की थी। अब मोहनलाल से पहले ही अजय देवगन की फिल्म की रिलीज डेट का एलान कर दिया गया है।

दृश्यम 3 की हुई अनाउंसमेंट सोमवार को मेकर्स ने दृश्यम 3 की अनाउंसमेंट वीडियो शेयर की है जो सस्पेंस से भरा है। 1 मिनट 13 सेकंड के वीडियो में दिखाया गया है कि अजय देवगन परिवार को बचाने के लिए नई प्लानिंग के साथ लौट रहे हैं। क्रिमिनल, मर्डरर, फरेबी, मक्कार, फ्रॉड, शातिर, हीरो, निर्दोष, पिता, मास्टरमाइंड जैसे नामों से बुलाए जाने वाला विजय अपना आखिरी दांव खेलने के लिए एकदम तैयार है।