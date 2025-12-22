Language
    Drishyam 3 Release Date: 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? आखिरी दांव खेलने आ रहे अजय देवगन, दृश्यम 3 की रिलीज डेट आउट

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 01:43 PM (IST)

    Drishyam 3 Announcement Video: मलयालम फिल्म दृश्यम की हिंदी रीमेक दृश्यम का तीसरा पार्ट रिलीज के लिए तैयार है। अजय देवगन स्टारर दृश्यम 3 की अनाउंसमेंट ...और पढ़ें

    दृश्यम 3 की रिलीज डेट का एलान। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विजय सलगांवकर बनकर एक बार फिर अजय देवगन की बड़े पर्दे पर वापसी होने जा रही है और आखिरकार सबको पता चल ही जाएगा कि आखिर 2 अक्टूबर को हुआ क्या था? दृश्यम और दृश्यम 2 की जबरदस्त सक्सेस के बाद अब दृश्यम 3 की रिलीज का एलान कर दिया गया है।

    अजय देवगन की आगामी फिल्म की अनाउंसमेंट वीडियो जारी कर दी गई है। कुछ महीने पहले ही मोहनलाल (Mohanlal) और अजय देवगन ने अलग-अलग दृश्यम 3 की शूटिंग शुरू की थी। अब मोहनलाल से पहले ही अजय देवगन की फिल्म की रिलीज डेट का एलान कर दिया गया है।

    दृश्यम 3 की हुई अनाउंसमेंट

    सोमवार को मेकर्स ने दृश्यम 3 की अनाउंसमेंट वीडियो शेयर की है जो सस्पेंस से भरा है। 1 मिनट 13 सेकंड के वीडियो में दिखाया गया है कि अजय देवगन परिवार को बचाने के लिए नई प्लानिंग के साथ लौट रहे हैं। क्रिमिनल, मर्डरर, फरेबी, मक्कार, फ्रॉड, शातिर, हीरो, निर्दोष, पिता, मास्टरमाइंड जैसे नामों से बुलाए जाने वाला विजय अपना आखिरी दांव खेलने के लिए एकदम तैयार है।

    तगड़े सस्पेंस के साथ लौट रहे अजय देवगन

    अनाउंसमेंट वीडियो में अजय देवगन को कहते हुए सुना जा सकता है, "दुनिया मुझे कई नाम से बुलाती है। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि पिछले सात सालों में जो कुछ हुआ, जो कुछ किया, जो कुछ देखा, जो कुछ दिखाया, उससे मुझे एक बात समझ में आ गई है। इस दुनिया में हर किसी का सच अलग है। हर किसी का सही अलग है। मेरा सच, मेरा सही सिर्फ मेरी फैमिली है। जब तक सब थक नहीं जाते, जब तक सब हार नहीं जाते, मैं यहीं खड़ा हूं, चौकीदार बनकर, पहरेदार बनकर, एक दीवार बनकर क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आखिरी हिस्सा अभी बाकी है।"

    कब रिलीज होगी अजय देवगन की दृश्यम 3?

    फिल्म में एक सीन है जिसमें अजय देवगन बताता है कि 2 अक्टूबर को आखिर उसने क्या-क्या किया था। अब आखिरकार 2 अक्टूबर का राज खुल ही जाएगा। यह फिल्म अगले साल गांधी जयंती को ही रिलीज हो रही है।

