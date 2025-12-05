'Abhishek के साथ बिजी...' रेड कार्पेट पर Aishwarya Rai ने परिवार और असुरक्षा पर कही बड़ी बात

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) का नाम दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में शामिल है। कल उन्हें रेड सी फिल्म फेस्टिवल 2025 (Red Sea Film Festival 2025) के रेड कार्पेट पर जलवा बिखेरते देखा गया जहां उन्होंने अपनी मौजूदगी से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। एक्ट्रेस की कई फोटोज इस इवेंट से वायरल हो रही हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्क्रिप्ट चुनने में किस चीज का रखती हैं ध्यान उन्होंने हॉलीवुड सेंसेशन डकोटा जॉनसन के साथ एक मजेदार बातचीत भी की, जो जल्द ही इंटरनेट पर वायरल हो गई। लेकिन इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण जेद्दा में ऐश्वर्या का ओपनिंग डे सेशन था,जहां उन्होंने अभिनय की कला के बारे में बात की और बताया कि कैसे वह प्रोजेक्ट चुनते समय बिल्कुल भी असुरक्षित महसूस नहीं करतीं, क्योंकि वह स्पष्टता और दृढ़ विश्वास के साथ स्क्रिप्ट चुनती हैं।