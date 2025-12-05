'Abhishek के साथ बिजी...' रेड कार्पेट पर Aishwarya Rai ने परिवार और असुरक्षा पर कही बड़ी बात
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) का नाम दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में शामिल है। कल उन्हें रेड सी फिल्म फेस्टिवल 2025 (Red Sea Film Festival 2025) के रेड कार्पेट पर जलवा बिखेरते देखा गया जहां उन्होंने अपनी मौजूदगी से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। एक्ट्रेस की कई फोटोज इस इवेंट से वायरल हो रही हैं।
स्क्रिप्ट चुनने में किस चीज का रखती हैं ध्यान
उन्होंने हॉलीवुड सेंसेशन डकोटा जॉनसन के साथ एक मजेदार बातचीत भी की, जो जल्द ही इंटरनेट पर वायरल हो गई। लेकिन इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण जेद्दा में ऐश्वर्या का ओपनिंग डे सेशन था,जहां उन्होंने अभिनय की कला के बारे में बात की और बताया कि कैसे वह प्रोजेक्ट चुनते समय बिल्कुल भी असुरक्षित महसूस नहीं करतीं, क्योंकि वह स्पष्टता और दृढ़ विश्वास के साथ स्क्रिप्ट चुनती हैं।
इस दौरान एक्ट्रेस ने मदरहुड पर भी बात की। हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के अनुसार, ऐश्वर्या राय बच्चन ने कहा,"मैं आराध्या की देखभाल और अभिषेक के साथ रहने में इतनी व्यस्त रहती हूं कि अगर मैं कोई फिल्म साइन नहीं करती, तो मुझे कोई असुरक्षा महसूस नहीं होती। असुरक्षा की भावना कभी भी मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत नहीं रही।"
ऐश्वर्या को नहीं महसूस होती इन्सिक्योरिटी
इवेंट के एक वायरल वीडियो में, ऐश्वर्या ने कहा, "मैं इन्सिक्योर फील नहीं करती। मुझे लगता है कि यह मेरे व्यक्तित्व का एक बहुत ही वास्तविक पहलू है। असुरक्षा की भावना कभी भी प्रेरक शक्ति नहीं रही है, जिसे आस-पास की कई आवाजें आपके दिमाग में घुसाने की कोशिश कर सकती हैं और कभी-कभी विकल्पों को प्रेरित कर सकती हैं। यह ऐसा कुछ है जो मेरे साथ कभी नहीं रहा। इसको लेकर मैं बहुत क्लियर हूं।"
ऐश्वर्या को आखिरी बार पोन्नियिन सेलवन: II में देखा गया था जोकि साल 2023 में रिलीज हुई। फैंस अब बेसब्री से उनकी अगली फिल्म का इंतजार कर रहे हैं।
