AI Mahabharata: देवी गंगा के मॉडर्न बेडरूम की यूजर्स ने उड़ाई खिल्ली, मीम्स पढ़कर आपकी भी छूट जाएगी हंसी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई एआई महाभारत को लेकर यूजर्स ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं दी हैं। पहले एपिसोड में हस्तिनापुर के राजा शांतनु के यहां राजकुमार देवव्रत (जो बाद में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए) के जन्म का वर्णन है। एक सीन में देवी गंगा को एक छोटे बच्चे के साथ महल के एक कक्ष में दिखाया गया है।

मॉडर्न टेबल को लेकर बनाए मीम्स इस सीन में दर्शकों ने देखा कि उनका रूम काफी मॉडर्न है। कक्ष के पर्दे बिस्तर उस वक्त के लगते हैं लेकिन बेड के साइड में लगी टेबल को देखकर लोगों ने इसके मीम बना दिए। जैसे ही यह सीन वायरल हुआ इंटरनेट पर इसके खूब मीम बनाए गए। एक ने मजाकिया अंदाज में लिखा, 'वायरलेस चार्जर की कमी है'।

एक अन्य ने लिखा, 'एक सीन में, बिस्तर की दीवार पर सूट पहने एक व्यक्ति की तस्वीर है। एक अन्य ने लिखा, 'हालांकि यह बिल्कुल बुरा है, लेकिन मुझे ऐसा करने के लिए उनके साहस की सराहना करनी होगी। एक अन्य यूजर ने लिखा, 'मेरी मां एक दिन पहले इसे देख रही थीं और मैं उनके बगल में था। वह कह रही थीं, 'देखो, वे कितने परफेक्ट लग रहे हैं।' फिर मैंने उन्हें समझाया कि यह एआई है और वह परेशान हो गईं क्योंकि वह आखिरी पीढ़ी है जो इतनी मासूम है'।