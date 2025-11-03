Language
    AI Mahabharata: देवी गंगा के मॉडर्न बेडरूम की यूजर्स ने उड़ाई खिल्ली, मीम्स पढ़कर आपकी भी छूट जाएगी हंसी

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 02:36 PM (IST)

    AI Mahabharata: ऐसे समय में जब फिल्म मेकर्स अपनी क्रिएटीविटी को एआई के चंगुल से दूर रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रीमिंग दिग्गज जियो हॉटस्टार ने महाभारत का एक नया संस्करण रिलीज किया है। 25 अक्टूबर को रिलीज हुए पहले एपिसोड ने हाल ही में एक्स पर मीम्स की धूम मचा दी।

    एआई महाभारत पर यूजर्स ने दिए रिएक्शन 

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई एआई महाभारत को लेकर यूजर्स ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं दी हैं। पहले एपिसोड में हस्तिनापुर के राजा शांतनु के यहां राजकुमार देवव्रत (जो बाद में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए) के जन्म का वर्णन है। एक सीन में देवी गंगा को एक छोटे बच्चे के साथ महल के एक कक्ष में दिखाया गया है।

    मॉडर्न टेबल को लेकर बनाए मीम्स 

    इस सीन में दर्शकों ने देखा कि उनका रूम काफी मॉडर्न है। कक्ष के पर्दे बिस्तर उस वक्त के लगते हैं लेकिन बेड के साइड में लगी टेबल को देखकर लोगों ने इसके मीम बना दिए। जैसे ही यह सीन वायरल हुआ इंटरनेट पर इसके खूब मीम बनाए गए। एक ने मजाकिया अंदाज में लिखा, 'वायरलेस चार्जर की कमी है'।

     

    एक अन्य ने लिखा, 'एक सीन में, बिस्तर की दीवार पर सूट पहने एक व्यक्ति की तस्वीर है। एक अन्य ने लिखा, 'हालांकि यह बिल्कुल बुरा है, लेकिन मुझे ऐसा करने के लिए उनके साहस की सराहना करनी होगी। एक अन्य यूजर ने लिखा, 'मेरी मां एक दिन पहले इसे देख रही थीं और मैं उनके बगल में था। वह कह रही थीं, 'देखो, वे कितने परफेक्ट लग रहे हैं।' फिर मैंने उन्हें समझाया कि यह एआई है और वह परेशान हो गईं क्योंकि वह आखिरी पीढ़ी है जो इतनी मासूम है'।

     

    क्या कहना है मेकर्स का?

    महाभारत - एक धर्मयुद्ध एपिसोडिक फॉर्मेट में रिलीज हो रही है, जिसका एक नया एपिसोड हर शुक्रवार को JioHotstar पर प्रसारित होता है। इसे कलेक्टिव मीडिया नेटवर्क द्वारा बनाया गया है। पिछले महीने इसके ट्रेलर लॉन्च के दौरान शो के बारे में बात करते हुए कलेक्टिव आर्टिस्ट्स नेटवर्क के संस्थापक और ग्रुप सीईओ, विजय सुब्रमण्यम ने कहा, 'हम में से कई लोगों के लिए, महाभारत सिर्फ एक कहानी से कहीं बढ़कर है। यह वे कहानियां हैं जो हम अपने माता-पिता और दादा-दादी से सुनते हुए बड़े हुए हैं। ऐसी कहानियां जिन्होंने हमारी कल्पना और मूल्यों को आकार दिया। एआई महाभारत के साथ हमें उन्हीं कालातीत कहानियों को बिल्कुल नए तरीके से अनुभव करने का मौका मिलता है, जिन्हें आधुनिक एआई तकनीक की शक्ति के माध्यम से जीवंत किया गया है'।

