    Sunny Kaushal की एक्स के साथ रोमांस करते नजर आएंगे सैयारा Ahaan Panday? एक्टर को चुनने की क्या थी खास वजह

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 02:12 PM (IST)

    बॉलीवुड एक्टर अहान पांडे जल्द ही अली अब्बास जफर की फिल्म में नजर आ सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अहाना यशराज फिल्म्स के इस प्रोजेक्ट में मुंज्या फेम एक्ट्रेस के साथ मुख्य भूमिका निभाएंगे। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। डायरेक्टर काफी समय से नए चेहरे की तलाश में थे।

    Hero Image
    अहान पांडे की अपकमिंग मूवी कौन सी है (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर अहाना पांडे ने मोहित सूरी की फिल्म सैयारा से डेब्यू किया और रातों रात स्टार बन गए। इसके बाद फैंस इस बात को लेकर काफी ज्यादा उत्सुक थे कि एक्टर का अगला प्रोजेक्ट क्या होगा? हर कोई उन्हें जल्द ही उन्हें फिर से सिल्वर स्क्रीन पर देखने के लिए उत्सुक था। ऐसे में हम अहान पांडे के फैंस के लिए बढ़िया खबर लेकर आए हैं।

    इस एक्ट्रेस के साथ काम करेंगे अहान पांडे?

    बीच में ये खबर आई थी कि अहान डायरेक्टर अली अब्बास जफर के साथ बहुत जल्द कोलैब करने वाले हैं। अब नई रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक्टर मूवी में शरवरी वाघ के साथ रोमांस करेंगे। बिज एशिया लाइव की रिपोर्ट के अनुसार, शरवरी यशराज फिल्म्स के इस बड़े प्रोजेक्ट में अहान पांडे के साथ मुख्य भूमिका निभाएंगी। हालांकि, अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

    चांदनी बार 2 में भी नजर आएंगी शरवरी?

    शरवरी इन दिनों अल्फा की शूटिंग में व्यस्त हैं जिनमें उनके साथ आलिया भट्ट भी नजर आएंगी। फिल्म 25 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में आएगी। इसके अलावा वो कथित तौर पर चांदनी बार 2 में भी लीड रोल निभा सकती हैं।

    अहान पांडे की एक्टिंग ने किया आकर्षित

    पिछले महीने, पिंकविला ने रिपोर्ट किया था कि निर्देशक अली अब्बास जफर, आदित्य चोपड़ा के साथ अपनी अगली निर्देशित फिल्म के रूप में एक एक्शन रोमांस पर काम कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट पोर्टल के हवाले से एक सूत्र ने बताया,"अली ने सुल्तान जैसी शानदार ड्रामा फिल्मों से दर्शकों का दिल जीत लिया है। टाइगर जिंदा है जैसी एक्शन फिल्म में भी, उन्होंने अपने दृश्यों में डाले गए ड्रामा की बदौलत कहानी को मनोरंजक बना दिया। अली अपनी अगली फिल्म के साथ अपनी जड़ों की ओर, उस शैली की में लौटना चाहते थे जिसने उन्हें इतना प्यार दिया है। सैयारा में अहान पांडे और उनके भावनात्मक और नाटकीय दृश्यों को देखकर वह दंग रह गए।"

    नए चेहरे को करना चाहते थे कास्ट

    रिपोर्ट के अनुसार, आदित्य चोपड़ा ने ही अली को अहान को फिल्म में लेने की सलाह दी थी, क्योंकि उनका मानना ​​था कि एक नया चेहरा दर्शकों के लिए एक सरप्राइज एलिमेंट लेकर आएगा। उनका मानना ​​है कि सैयारा स्टार का कम एक्सपोजर ही असल में उनकी सबसे बड़ी खूबी है, और फिल्म की सफलता के बाद, प्रशंसक उनके अगले कदम के बारे में जानने के लिए और भी ज्यादा उत्सुक और उत्साहित होंगे।

