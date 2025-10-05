Sunny Kaushal की एक्स के साथ रोमांस करते नजर आएंगे सैयारा Ahaan Panday? एक्टर को चुनने की क्या थी खास वजह

बॉलीवुड एक्टर अहान पांडे जल्द ही अली अब्बास जफर की फिल्म में नजर आ सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अहाना यशराज फिल्म्स के इस प्रोजेक्ट में मुंज्या फेम एक्ट्रेस के साथ मुख्य भूमिका निभाएंगे। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। डायरेक्टर काफी समय से नए चेहरे की तलाश में थे।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर अहाना पांडे ने मोहित सूरी की फिल्म सैयारा से डेब्यू किया और रातों रात स्टार बन गए। इसके बाद फैंस इस बात को लेकर काफी ज्यादा उत्सुक थे कि एक्टर का अगला प्रोजेक्ट क्या होगा? हर कोई उन्हें जल्द ही उन्हें फिर से सिल्वर स्क्रीन पर देखने के लिए उत्सुक था। ऐसे में हम अहान पांडे के फैंस के लिए बढ़िया खबर लेकर आए हैं।

इस एक्ट्रेस के साथ काम करेंगे अहान पांडे? बीच में ये खबर आई थी कि अहान डायरेक्टर अली अब्बास जफर के साथ बहुत जल्द कोलैब करने वाले हैं। अब नई रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक्टर मूवी में शरवरी वाघ के साथ रोमांस करेंगे। बिज एशिया लाइव की रिपोर्ट के अनुसार, शरवरी यशराज फिल्म्स के इस बड़े प्रोजेक्ट में अहान पांडे के साथ मुख्य भूमिका निभाएंगी। हालांकि, अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

अहान पांडे की एक्टिंग ने किया आकर्षित पिछले महीने, पिंकविला ने रिपोर्ट किया था कि निर्देशक अली अब्बास जफर, आदित्य चोपड़ा के साथ अपनी अगली निर्देशित फिल्म के रूप में एक एक्शन रोमांस पर काम कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट पोर्टल के हवाले से एक सूत्र ने बताया,"अली ने सुल्तान जैसी शानदार ड्रामा फिल्मों से दर्शकों का दिल जीत लिया है। टाइगर जिंदा है जैसी एक्शन फिल्म में भी, उन्होंने अपने दृश्यों में डाले गए ड्रामा की बदौलत कहानी को मनोरंजक बना दिया। अली अपनी अगली फिल्म के साथ अपनी जड़ों की ओर, उस शैली की में लौटना चाहते थे जिसने उन्हें इतना प्यार दिया है। सैयारा में अहान पांडे और उनके भावनात्मक और नाटकीय दृश्यों को देखकर वह दंग रह गए।"