    'मेरे मां-बाप को तुम पर', अहान पांडे के लिए Aneet Padda के दिल की बात आई जुबान पर?

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 11:58 AM (IST)

    एक्ट्रेस अनीत पड्डा ने अपने 'सैयारा' को-स्टार अहान पांडे का जन्मदिन एक इमोशनल पोस्ट के साथ मनाया। उन्होंने कुछ खास पर्सनल तस्वीरें और एक दिल छू लेने व ...और पढ़ें

    अहान पांडे का 28वां बर्थडे सेलिब्रेशन

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक्टर अहान पांडे ने अपना 28वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस खास दिन पर उनकी सैयारा को-स्टार अनीता पड्डा ने एक इमोशनल इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर करके इस मौके को खास बनाया। इस पोस्ट में अनदेखी तस्वीरें और वीडियो के साथ-साथ एक लंबा नोट भी था, जिसमें उन्होंने अहान के लिए अपनी तारीफ जाहिर की थी।

    अनीता के सोशल मीडिया पोस्ट से अहान की पर्सनल जिंदगी के बारे में पता चला और यह भी पता चला कि फिल्मों के अलावा भी उनका कितना पॉजिटिव असर रहा है। शेयर की गई तस्वीरों में एक तस्वीर में अहान अपनी दिवंगत दादी के साथ थे और एक वीडियो में वह एक बिल्ली के साथ मस्ती करते हुए दिख रहे थे।

    अनीत पड्डा ने लिखा इमोशनल नोट

    अपने नोट में सैयारा एक्टर ने लिखा, 'मैंने फ्यूचर देखा है। मैंने देखा है कि जब तुम जोर से हंसते हो, तो आस-पास से गुजरने वाले लोग मुस्कुराते हैं, वे खुद को रोक नहीं पाते। मैंने देखा है कि जब तुम्हारी आंखें सोच में डूबी होती हैं, एक बूढ़ी औरत को देखते हुए, जो अनजान होकर अपने पौधों को पानी दे रही होती है, तो तुम्हारे आस-पास की दुनिया के रंग बदल जाते हैं। मैंने तुम्हारे नोटपैड पर की गई लिखावट देखी है, जिसमें एक अनोखे दिमाग के विचार हैं, जो मैजिकल है। तुम्हारे कैमरे के लेंस का बदलना, जो आम चीजों में भी खूबसूरती खोजने में जिद्दी है'।

    उन्होंने आगे लिखा, 'मैंने तुम्हें इतना निस्वार्थ देखा है। मैंने अपने मम्मी-पापा को तुम पर बहुत भरोसा करते देखा है, जब वे हर वीडियो कॉल पर पूछते हैं 'अहान कैसा है? ठीक है ना?' तो उनके चेहरे पर प्यार झलक रहा होता है। मैंने डीन आंटी को हर बार रोते देखा है जब वह उस पोस्टर पर तुम्हारा चेहरा देखती हैं। अपने बेटे की अच्छाई, उसकी आत्मा पर गर्व और अविश्वास, उस इंसान पर जिसे उसने पाला-पोसा। मैंने देखा है कि आपसे बात करने के बाद किसी अजनबी का दिन बेहतर हो जाता है। मैंने देखा है कि सिक्योरिटी गार्ड ठीक 2 बजे आपसे रोजाना बात करने का इंतजार करता है। मैंने देखा है कि दुनिया आपको देखकर रुक जाती है और घूरती है, इससे पहले कि उसे पता चले कि क्यों। इससे पहले कि वह अपने सैयारा से मूवी स्क्रीन पर मिले। तुम हमेशा से एक स्टार थे। दादी को हमेशा गर्व था। मैंने तब भविष्य देखा था और अब भी देखती हूं। यह सब सच होने वाला है'।

    अपनी विश को खत्म करते हुए अनीत ने लिखा, 'हैप्पी बर्थडे, अहान, मुझे हमेशा तुम पर गर्व रहेगा कि तुम कैसे इंसान हो। दुनिया को तुम्हारा तोहफा देने के लिए धन्यवाद'। यह पोस्ट जल्दी ही पॉपुलर हो गई और अहान ने कमेंट्स में जवाब दिया। उन्होंने लिखा, 'इसे पढ़ने के बाद मुझे जो महसूस हुआ, उसे बताने के लिए कोई शब्द नहीं हैं'।

    अहान और अनीत स्टारर सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया। मोहित सूरी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में शाद रंधावा और वरुण बडोला भी शामिल हैं।

