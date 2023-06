Akshay Kumar: दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में दिखे अक्षय कुमार, सीटी बजाकर फैंस ने किया जोरदार स्वागत

नई दिल्ली, जेएनएन। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार इन दिनों धार्मिक स्थल पर जाने को लेकर सुर्खियों में है। अभी कुछ दिन पहले एक्टर उत्तराखंड में फिल्म की शूटिंग के लिए थे। यहां बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर उन्होंने बद्रीनाथ मंदिर में पूजा की, और मंदिर के बाहर खड़े सैकड़ों फैंस का अभिवादन किया।

बद्रीनाथ के बाद उन्होंने जागेश्वर मंदिर में भी दर्शन किए। उत्तराखंड के बाद अब अक्षय कुमार को दिल्ली के जामा मस्जिद के पास स्पॉट किया गया।

अक्षय कुमार इन दिनों फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। बताया जा रहा है कि वह 'शंकरा' फिल्म की शूटिंग के लिए एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जा रहे हैं। इससे पहले उत्तराखंड में फिल्म की शूट से फ्री टाइम निकाल उन्होंने बद्रीनाथ और जागेश्वर मंदिर में दर्शन किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल होने लगा।

उत्तराखंड के बाद दिल्ली पहुंचे अक्षय कुमार को जामा मस्जिद के पास देखा गया। यहां उनका जोरदार स्वागत हुआ।

Video: Crowd went crazy today as they see the Superstar in their city.pic.twitter.com/S2BUjp2gUF— Akshay Kumar 24x7 (@Akkistaan) June 5, 2023