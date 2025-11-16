Language
    Aditi Rao Hydari का फोटो और नाम इस्तेमाल करके की जा रही थी फोटोग्राफर्स के साथ ठगी, एक्ट्रेस ने किया अलर्ट

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 05:02 PM (IST)

    अभिनेत्री अदिति राव हैदरी ने लोगों को एक फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल के बारे में चेतावनी दी है, जो उनके नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल करके फोटोग्राफरों को ठग रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह काम के लिए सीधे किसी से संपर्क नहीं करतीं। अदिति ने सभी से ऐसे धोखेबाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है।  

    Hero Image

    अदिति राव ने किया खुलासा (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेत्री अदिति राव हैदरी (Aditi Rao Hydari) को आखिरी बार स्ट्रीमिंग सीरीज 'हीरामंडी: द डायमंड बाज़ार' में देखा गया था। हाल ही में एक्ट्रेस ने एक बया न जारी किया और व्हाट्सऐप की फेक प्रोफाइल को लेकर लोगों को चेतावनी दी है। अदिति ने बताया कि कोई उनके नाम का गलत इस्तेमाल करके फेक अकाउंट बना रहा है और लोगों को ठग रहा है।

    अदिति राव ने किया खुलासा

    अदिति ने अपने इंस्टाग्राम पर एक नोट साझा किया, जिसमें उस धोखेबाज अकाउंट के बारे में जानकारी शामिल थी। इसी के साथ अदिति ने उस व्यक्ति का नंबर भी शेयर किया। 39 वर्षीय अभिनेत्री ने लिखा, "मैं कुछ लोगों द्वारा आज मेरे ध्यान में लाई गई एक बात को उजागर करना चाहती थी। कोई व्यक्ति व्हाट्सएप पर मेरी तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहा है और फोटोग्राफरों को 'फोटोशूट' के बारे में मैसेज भेज रहा है।"

    लोगों को किया सावधान

    एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'यह मैं नहीं हूं। मैं इस तरह से कॉन्टेक्ट नहीं करती, और मैं काम के लिए किसी निजी नंबर का इस्तेमाल नहीं करती। सब कुछ हमेशा मेरी टीम के जरिए होता है। कृपया सावधान रहें और उस नंबर से संपर्क न करें। अगर आपको कुछ भी अजीब लगे, तो मेरी टीम को बताएं। उन सभी का शुक्रिया जो मेरा साथ देते हैं और इतने प्रोटेक्टिव हैं।"

     

