Aditi Rao Hydari का फोटो और नाम इस्तेमाल करके की जा रही थी फोटोग्राफर्स के साथ ठगी, एक्ट्रेस ने किया अलर्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेत्री अदिति राव हैदरी (Aditi Rao Hydari) को आखिरी बार स्ट्रीमिंग सीरीज 'हीरामंडी: द डायमंड बाज़ार' में देखा गया था। हाल ही में एक्ट्रेस ने एक बया न जारी किया और व्हाट्सऐप की फेक प्रोफाइल को लेकर लोगों को चेतावनी दी है। अदिति ने बताया कि कोई उनके नाम का गलत इस्तेमाल करके फेक अकाउंट बना रहा है और लोगों को ठग रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें