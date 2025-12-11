'मां ने सिखाया...' Abhishek- Aishwarya के डिवोर्स पर क्या था आराध्या का रिएक्शन? एक्टर ने तोड़ी चुप्पी
अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय बच्चन से तलाक की अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इन खबरों को झूठा और दुर्भावनापूर्ण बताया है। अभिषेक ने य ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) और ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai) बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों में गिने जाते हैं। दोनों साल 2006 में धूम 2 की शूटिंग के दौरान एक-दूसरे के करीब आए और इन्हें बेइंतहा प्यार हो गया। उन्होंने साल 2007 में शादी कर ली। उनकी शादी को देश की सबसे भव्य शादियों में से एक गिना जाता है।
अभिषेक बच्चन ने पहली बार तोड़ी चुप्पी
दोनों की एक 14 साल की बेटी है जिसका नाम आराध्या बच्चन है। शादी के 18 साल बाद कपललाइमलाइट से दूर एक बेहतरीन शादीशुदा जिंदगी गुजार रहा है इसके बावजूद कि पिछले काफी समय से इनके डिवोर्स की खबरें लगातार आ रही हैं। वहीं अब आभिषेक ने इन खबरों पर रिएक्ट किया है और साथ ही इस सवाल का भी जवाब दिया कि जब आराध्या इस तरह की खबरों को इंटरनेट पर देखती हैं तो किस तरह रिएक्ट करती हैं।
पीपिंग मून से बात करते हुए अभिषेक ने कहा, "अगर आप सेलिब्रिटी हैं, तो लोग हर बात पर अटकलें लगाएंगे। मीडिया ने जो भी बकवास लिखी है, वह पूरी तरह से झूठी है। किसी भी तथ्य पर आधारित नहीं, दुर्भावनापूर्ण और गलत है।"
कैसा था आराध्या का रिएक्शन?
वहीं आराध्या का इस पर क्या रिएक्शन था इस पर अभिषेक ने कहा- मुझे नहीं लगता कि वो ये सब देखती होगा या उसका इन सबमें कोई इंटरेस्ट है। वो इंटरनेट पर जो कुछ भी देखती है उस पर विश्वास नहीं करती। उसकी मां ने उसे पहले ही सबकुछ सिखा दिया है। उसकी मां ने उससे कहा कि जो कुछ भी तुम देखती हो जरूरी नहीं कि वो सच हो।
जैसे मेरे माता-पिता मेरे साथ थे, वैसे ही हम भी परिवार के साथ पूरीतरहईमानदारहैं। इसलिए, हम कभी ऐसी स्थिति में नहीं जहां किसी को किसी पर सवाल उठाने की जरूरत पड़े। अभिषेक ने यह भी कहा कि आराध्या अभी सिर्फ 14 साल की हैं और उनके पास कोई फोन वगैरह नहीं है। अगर उनकी किसी फ्रेंड को आराध्या से बात करनी होती है तो वो पहले ऐश्वर्या के फोन पर कॉल करती हैं फिर वो आराध्या से उनकी बात कराती है।
