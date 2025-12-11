Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'हमारी शादी होने के पहले से...', अभिषेक बच्चन ने Aishwarya Rai से तलाक के रूमर्स पर पहली बार की खुलकर बात

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 11:13 AM (IST)

    ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) और अभिषेक बच्चन के डिवोर्स रूमर्स आए दिन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना रहता है। जब भी ऐश्वर्या का कोई वीडियो सामने आता ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय से तलाक के रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी/ फोटो- Instagram

    जागरण न्यूजनेटवर्क, मुंबई। पिछले एक साल से लगातार अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय का रिश्ता सवालों के घेरे में हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन दोनों के तलाक की अफवाहें उड़ती रहती हैं। दोनों के रिश्ते में अनबन की खबरों को कई कारणों से हवा मिली। कुछ महीनों पहले अभिषेक बच्चन ने इंस्टाग्राम पर डिवोर्स को लेकर एक पोस्ट लाइक किया था, जिसकी वजह से सोशल मीडिया यूजर्स ने ये मान लिया कि इस कपल के बीच सबकुछ ऑल इज वेल नहीं है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद जब भी कोई इवेंट होता तो उसमें ऐश्वर्या राय बेटी आराध्या के साथ आती, जबकि पूरा बच्चन परिवार एक साथ दिखाई देता था। उनकी वायरल वीडियो ने कपल के तलाक के रूमर्स में आग में घी का काम किया। ऐसा भी कहा गया कि ऐश्वर्या बच्चन परिवार से अलग अपनी मां के साथ रहती हैं। हालांकि, ऐश्वर्या संग लगातार उड़ रहे तलाक के रूमर्स पर अब उनके पति और बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन ने चुप्पी तोड़ दी है।

    अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या को लेकर कही ये बात

    'कालीधर' एक्टर अभिषेक बच्चन ने लगातार सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या उड़ रही तलाक की खबरों पर नाराजगी जताई है। मुंबई मनोरंजन संवाददाता के मुताबिक, एक साक्षात्कार में अभिषेक ने कहा, "तलाक पर क्या खबरें चल रही हैं, मुझे नहीं पता। मुझे जरूरत नहीं उस पर बात करने की क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि क्या कहानी हम दोनों को लेकर चल रही है।

    यह भी पढ़ें- 'हमें उसमें थोड़ा घमंड..', जब ऐश्वर्या राय ने रिजेक्ट की थी Rajinikanth की फिल्म, अब थलाइवा ने कही ये बात

    [image] - 5831116

    अगर आप सेलिब्रिटी हैं, तो लोग हर बात लेकर अनुमान लगाने लग जाते हैं। जो भी बकवास की गई है या लिखा गया है, वह पूरी तरह से गलत है। उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। यह तो लोग तब से करते आ रहे हैं, जब शादी भी नहीं हुई थी। पहले उन लोगों ने अनुमान लगा तय किया कि कब हम शादी करने वाले हैं। जब शादी हो गई, तो तलाक कब होगा पर बातें होने लगी।"

    हम अपने परिवार में खुश हैं

    अभिषेक बच्चन ने अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए आगे कहा, "वह मेरी सच्चाई जानती हैं, मैं उनकी। हम अपने परिवार में खुश हैं, जो सबसे अहम है। अगर आपको मेरे परिवार की बात करनी है, तो आपको मुझसे निपटना होगा, क्योंकि फिर आप सीमाओं के बाहर जा रहे हैं। कोई भी गलत बकवास मेरे और मेरे परिवार के बारे में मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा।"

    [image] - 1791492

    ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की दोस्ती की शुरुआत फिल्म 'ढाई अक्षर प्रेम के' सेट से शुरू हुई थी और साल 2006 में उमरान जान और धूम के समय में उनकी ये दोस्ती प्यार में बदली। फिल्म गुरु के सेट पर अभिषेक ने एक नकली रिंग के साथ ऐश्वर्या को शादी के लिए प्रपोज किया और साल 2007 में कपल शादी के बंधन में बंध गया।

    यह भी पढ़ें- 'धोखा मत दो...', ऐसी जिंदगी जीना पसंद करती हैं Aishwarya Rai, बताया- क्यों रहती हैं इंटरनेट से दूर?