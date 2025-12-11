'हमारी शादी होने के पहले से...', अभिषेक बच्चन ने Aishwarya Rai से तलाक के रूमर्स पर पहली बार की खुलकर बात

जागरण न्यूजनेटवर्क, मुंबई। पिछले एक साल से लगातार अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय का रिश्ता सवालों के घेरे में हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन दोनों के तलाक की अफवाहें उड़ती रहती हैं। दोनों के रिश्ते में अनबन की खबरों को कई कारणों से हवा मिली। कुछ महीनों पहले अभिषेक बच्चन ने इंस्टाग्राम पर डिवोर्स को लेकर एक पोस्ट लाइक किया था, जिसकी वजह से सोशल मीडिया यूजर्स ने ये मान लिया कि इस कपल के बीच सबकुछ ऑल इज वेल नहीं है।

इसके बाद जब भी कोई इवेंट होता तो उसमें ऐश्वर्या राय बेटी आराध्या के साथ आती, जबकि पूरा बच्चन परिवार एक साथ दिखाई देता था। उनकी वायरल वीडियो ने कपल के तलाक के रूमर्स में आग में घी का काम किया। ऐसा भी कहा गया कि ऐश्वर्या बच्चन परिवार से अलग अपनी मां के साथ रहती हैं। हालांकि, ऐश्वर्या संग लगातार उड़ रहे तलाक के रूमर्स पर अब उनके पति और बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन ने चुप्पी तोड़ दी है।

अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या को लेकर कही ये बात 'कालीधर' एक्टर अभिषेक बच्चन ने लगातार सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या उड़ रही तलाक की खबरों पर नाराजगी जताई है। मुंबई मनोरंजन संवाददाता के मुताबिक, एक साक्षात्कार में अभिषेक ने कहा, "तलाक पर क्या खबरें चल रही हैं, मुझे नहीं पता। मुझे जरूरत नहीं उस पर बात करने की क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि क्या कहानी हम दोनों को लेकर चल रही है।

अगर आप सेलिब्रिटी हैं, तो लोग हर बात लेकर अनुमान लगाने लग जाते हैं। जो भी बकवास की गई है या लिखा गया है, वह पूरी तरह से गलत है। उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। यह तो लोग तब से करते आ रहे हैं, जब शादी भी नहीं हुई थी। पहले उन लोगों ने अनुमान लगा तय किया कि कब हम शादी करने वाले हैं। जब शादी हो गई, तो तलाक कब होगा पर बातें होने लगी।"

हम अपने परिवार में खुश हैं अभिषेक बच्चन ने अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए आगे कहा, "वह मेरी सच्चाई जानती हैं, मैं उनकी। हम अपने परिवार में खुश हैं, जो सबसे अहम है। अगर आपको मेरे परिवार की बात करनी है, तो आपको मुझसे निपटना होगा, क्योंकि फिर आप सीमाओं के बाहर जा रहे हैं। कोई भी गलत बकवास मेरे और मेरे परिवार के बारे में मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा।"