एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 40s और 50s के दौर में लता मंगेशकर, नूर जहां, गीता दत्त और सुरैया जैसी गायिकाओं का राज था। इसी दौर में एक और गायिका आईं, जिनका नाम भले ही ज्यादा पॉपुलर न हो, लेकिन उनके गाने आपने जरूर सुने होंगे।

यह गायिका 'आना मेरी जान संडे के संडे' (Aana Meri Jaan Sunday Ke Sunday) और 'मोरी अटरिया पर कागा बोले' जैसे गीत गा चुकी हैं। यह गायिका हैं मीना कपूर (Meena Kapoor) जिन्होंने करीब दो दशकों तक सिनेमा को अपनी आवाज दी और फिर अचानक करियर पर ब्रेक लगा दिया।

मीना कपूर कौन थीं, उनकी गायिकी कैसे शुरू हुई, क्यों गायिकी छोड़ी, गीता दत्त के साथ उनका क्या रिश्ता था? चलिए आपको उनके बारे में बताते हैं... एसडी बर्मन ने पहचाना था टैलेंट कलकत्ता में जन्मीं मीना कपूर किसी सिंगिंग फैमिली से ताल्लुक नहीं रखती थीं, लेकिन उनका परिवार फिल्मी दुनिया से जरूर जुड़ा था। वह न्यू थिएटर्स स्टूडियो से जुड़े एक्टर बिक्रम कपूर की बेटी थीं। उनका बचपन से ही गायिकी की ओर रुझान था और छोटी उम्र में ही नीनू मजूमदार और एसडी बर्मन जैसे संगीतकारों ने उनकी काबिलियत पहचान ली थी।

एक गाने ने बनाया था स्टार मीना कपूर सिर्फ 11 साल की थीं, जब उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग शुरू की थी लेकिन उनका ऑफिशियल डेब्यू एसडी बर्मन की फिल्म 'आठ दिन' से हुआ था। इसके बाद मीना कपूर ने एक से बढ़कर एक गाने गाए। मगर उन्हें सबसे ज्यादा जिस गाने ने रातोंरात स्टार बनाया और घर-घर में उनकी आवाज गूंजने लगी, वो गाना था- 'आना मेरी जान संडे के संडे' (Aana Meri Jaan Sunday Ke Sunday)।

मीना कपूर के बेहतरीन गाने फिल्म 'शहनाई' (1947) का ये गाना उन्होंने सी-रामचंद्रन और शमशाद बेगम के साथ गाया था। इसके बाद उन्होंने 'मोरी अटरिया पे कागा बोले', 'एक धरती है गगन', 'रसिया रे मन बसिया रे', 'कच्ची है उमरिया' जैसे गाने गाकर सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी। मीना कुमारी पर फिल्माया गया 'कच्ची है उमरिया' गाना मीना कपूर के करियर के सबसे बेहतरीन सोलो सॉन्ग कहा जाता है। इस गाने में उन्होंने मीना की ऑन-स्क्रीन पीड़ा और दबी हुई इच्छी को अपनी आवाज से जाहिर किया था।

मीना कपूर और गीता दत्त की दोस्ती मीना कपूर की आवाज में एक कशिश, स्थिरता थी। उनके गायन की तुलना गीता दत्त (Geeta Dutt) से की जाती थी। दोनों की आवाज भी लगभग एक जैसी ही थी। गीता दत्त और मीना कपूर लगभग एक ही समय पर अपनी गायिका का जलवा बिखेर रही थीं। कई बार एक दौर में काम कर रहें सिंगर्स के बीच कॉम्पटीशन की भावना पनप जाती है, लेकिन गीता और मीना का रिश्ता अलग था। उनकी दोस्ती गहरी हो गई थी। दोनों एक-दूसरे के क्लोज फ्रेंड थे और आज भी उनकी दोस्ती की मिसाल जाती है।