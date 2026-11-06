आंगन में तुलसी और जगमगाते दीप... 68 साल पहले आया दीवाली का पहला गाना; Geeta Dutt ने दी थी आवाज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली के त्यौहार का सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है और बिना म्यूजिक के ये फेस्टिवल भी अधूरा ही लगता है। वैसे तो बॉलीवुड में कई गाने दीवाली के लिए बने हैं लेकिन क्या आप जानते हैं इस त्यौहार के लिए पहला गाना कब आया था और इसने किसने गाया था?

68 साल पहले आया था दीवाली के लिए पहला गाना हिंदी सिनेमा में दीपावली के त्योहार के लिए पहला गाना 68 साल पहले 1958 में आया था। इस सदाबहार गाने को सुरों की मल्लिका गीता दत्त (Geeta Dutt) ने अपनी आवाज से सजाया था।

7 दशक बाद भी सदाबहार है ये गीत गाने के बोल हैं- 'आंगन में तुलसी और जगमगाते दीप...' (Aayi Diwali Aayi Song)। 1950 के दशक में रिलीज हुए इस गीत को आज करीब सात दशक बीत चुके हैं। ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा के दौर में दिवाली के उल्लास और रोशनी के पारंपरिक स्वरूप को बड़े पर्दे पर बेहतरीन रूप में पेश करने वाले शुरुआती फिल्मी गीतों में यह गीत अपनी एक खास और ऐतिहासिक पहचान रखता है।