50 के दशक में गानों से देती थीं Lata Mangeshkar को टक्कर, वो सिंगर जिसे दुनियावालों ने भुला दिया

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। लता मंगेशकर म्यूजिक की दुनिया का एक ऐसा नाम हैं, जिन्होंने 50 साल से ज्यादा अपनी मधुर आवाज से हिंदी सिनेमा पर राज किया। उन्हें सुर सम्राज्ञी भी कहा जाता था। उनके दौर में गीता दत्त, शमशाद बेगम, सुमन कल्यानपुर, सुरैया, जैसी कई सिंगर्स आईं, लेकिन जितनी लंबी पारी लता दीदी की रही और उतनी शायद ही किसी सिंगर की रही होगी। आज Gen-Z की उनके गाने सुनते हैं।

40s और 50 के दौर में एक ऐसी ही सिंगर हिंदी सिनेमा में आई थीं, जिन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखते ही अपनी आवाज का जादू बिखेरा था। लता मंगेशकर और आशा भोसले के लिए भी वह बहुत टफ कॉम्पिटिशन थी। हालांकि, वक्त के साथ लोगों ने बेहद सुरीली गायिका को भुला दिया और शायद ही आज म्यूजिक इंडस्ट्री में उनका नाम किसी को याद होगा। कौन सी हैं ये सिंगर, नीचे पढ़ें विस्तार से:

पूरे करियर में 100 से ज्यादा गाए थे गाने सुर-ताल में लता मंगेशकर को टक्कर देनी वाली जिस सिंगर की बात हम कर रहे हैं, उन्होंने अपने पूरे फिल्मी करियर में सौ से ज्यादा गाने गाए थे। उन्होंने 'रसिया रे मन बसिया रे' और 'कच्ची है उमरिया' जैसे गानों से ऑडियंस का दिल जीता था। आपको अगर अभी भी हिंट नहीं मिला है कि हम किस सिंगर की बात कर रहे हैं, तो बता दें कि यहां पर 40 और 50 की मशहूर सिंगर मीना कपूर की बात हो रही है।

1930 में कलकत्ता में जन्मी मीना कपूर एक इंडियन प्लेबैक सिंगर थीं और एक्टर बिक्रम कपूर की बेटी थीं, जिन्होंने 'न्यू थिएटर स्टूडियो' बनाया था। मीना जब बहुत छोटी थीं, तभी उन्होंने गायकी की दुनिया में कदम रख दिया था और उनके टैलेंट को नीनू मजुमदर और एसडी बर्मन जैसे म्यूजिक कंपोजर्स ने पहचाना।

इन फिल्मों में दी मीना कपूर ने आवाज मीना कपूर ने साल 1957 में रिलीज फिल्म 'परदेसी' में 'रसिया रे मन बसिया रे', अधिकार में 'एक धरती है एक गगन' और कच्ची है उमरिया जैसे गाने गाए। उन्होंने आ जाओ अविनाशी, आग छिड़क गई, आई मिलने की रात, जैसे कई फेमस गाने गाए। मीना कपूर ने साल 1959 में म्यूजिक कंपोजर अनिल बिस्वास के साथ शादी कौर उन्होंने साथ हिंदी सिनेमा छोड़कर दिल्ली में अपना नया आशियाना बसाया। अनिल बिस्वास और मीना कपूर की अपनी कोई संतान नहीं थी, लेकिन उनके चार बच्चे थे, जो AIR के डायरेक्टर की पहली पत्नी आशालता बिस्वास से थे।