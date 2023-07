जानें कैसे Aamir Khan के पास पहुंचा था Salman Khan का लकी ब्रेसलेट ? तीन महीने बाद उठा इस राज से पर्दा

Salman Khan And Aamir Khan इस साल ईद उल-फ़ित्र के मौके पर खबर थी कि सलमान खान (Salman Khan) ने मिस्टर परफेक्शनिस्ट को अपना लकी ब्रेसलेट तोहफे में दिया है । वहीं अब तीन महीने बाद इस तोहफे के राज से पर्दा उठा है जिसे जाने माने यूट्यूबर जेबी कोए ने अपने व्लॉग में बताया है ।

नई दिल्ली, जेएनएन। Salman Khan And Aamir Khan: बॉलीवुड के भाईजान कहे जाने वाले सलमान खान अपनी दोस्ती के लिए जाने जाते हैं और हमेशा ही अपने दोस्तों की मदद के लिए आगे रहते हैं। एक्टर अपने दोस्तों को अक्सर महंगे तोहफे भी देते हैं। ऐसे में इस साल ईद उल-फ़ित्र के मौके पर खबर थी कि सलमान खान ने मिस्टर परफेक्शनिस्ट को अपना लकी ब्रेसलेट तोहफे में दिया है। वहीं, अब तीन महीने बाद इस तोहफे के राज से पर्दा उठा है, जिसे जाने माने यूट्यूबर जेबी कोए ने अपने व्लॉग में बताया है। गलती से आमिर के पास आया था सलमान का ब्रेसलेट इस साल सलमान खान की बहन अर्पिता खान ने अपने घर पर ईद उल-फित्र की पार्टी रखी थी, जिसमें आमिर खान ने भी शिरकत की थी। इस दौरान आमिर सलमान खान का लकी ब्लू ब्रेसलेट पहने नजर आए थे। ऐसे में हर कोई हैरान रह गया। कहा जा रहा था कि सलमान ने आमिर को इसे गिफ्ट किया है। अब यूट्यूबर जेबी कोए ने बताया है कि जब उन्होंने जब वह आमिर से मिलने उनके घर पहुंचे तो देखा कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट सलमान खान के ब्लू स्टोन ब्रेसलेट को अपने हाथ से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के दौरान सलमान ने आमिर को पहनाया था ऐसे में जब उन्होंने इस बारे में पूछा तो आमिर बताया, "बीती रात मैं सलमान खान के घर गया था और हम उनकी फिल्म की सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे थे। हम दोनों नशे में थे और इस दौरान उन्होंने अपना ब्रेसलेट मेरे हाथ में पहना दिया और तुम मेरे भाई हो। हम दोनों एक-दूसरे को काफी लंबे समय से जानते हैं। लेकिन आज तक हमने कभी इस तरह की बातें नहीं कीं। लो तुम इसे रख लो। जेबी ने आगे बताया कि जब वह सुबह उठे और उन्होंने अपने हाथ में सलमान का यह ब्रेसलेट देखा तो उनके मुंह से 'ओह शिट' निकला था। जेबी ने अपने व्लॉग में बताया कि आमिर ने उनसे कहा है कि वह आज इस ब्रेसलेट को सलमान खान को वापस कर देंगे., क्योंकि वह इसे खोने की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। ऐसे में ईद पार्टी में उन्होंने सलमान को उनका लकी ब्रेसलेट लौटाया था।

