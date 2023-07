Aamir Khan और रीना दत्ता के तलाक को बताया आइरा खान ने डिप्रेशन की वजह, अब कही ये बात

Ira Khan Depression Aamir Khan Divorce रीना दत्ता से तलाक के बाद आमिर खान ने किरण राव से शादी की। उन्हें उनसे एक बेटा भी हुआ था। आमिर खान उनसे भी तलाक ले लिया। आइरा खान ने अपने ब्वॉयफ्रेंड से शादी कर ली है। दोनों एक-दूसरे के साथ काफी खुश नजर आते हैं। अब उन्होंने डिप्रेशन पर बात की है।

Ira Khan Depression Aamir Khan Divorce, Ira Khan news

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जेएनएन। Ira Khan Depression Aamir Khan Divorce: आमिर खान और रीना दत्ता की बेटी आइरा खान ने इस बात का खुलासा किया है कि माता-पिता के तलाक के कारण वह डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। आइरा ने एक बार फिर मानसिक तनाव पर चर्चा की है। उन्होंने बताया है कि कैसे वह वर्षों से इससे जूझ रही हैं। आइरा खान कब से डिप्रेशन से लड़ रही है? आइरा खान ने एक इंटरव्यू में अपने डिप्रेशन पर बातचीत की है। पिछले 5 वर्षों से वह डिप्रेशन से लड़ रही है। उन्होंने जानकारी दी है कि उनके माता-पिता के तलाक का उन पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा लेकिन वह वर्षों तक दुखी रही है और उन्होंने खाना भी छोड़ दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि उनके परिवार में कई लोग मेंटल डिसऑर्डर से परेशान रहे हैं। आइरा खान ने आमिर खान के तलाक पर क्या कहा है? गौरतलब है कि आमिर खान की बेटी आइरा खान ने हाल ही में अगस्तू फाउंडेशन नामक एक एनजीओ की शुरूआत की है जो कि मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करती है और इससे पीड़ित लोगों की सहायता करती है। उन्होंने बताया कि वह 1 दिन में 8 घंटे जागती थी और 10 घंटे सोती थी। उन्होंने नीदरलैंड से वापस आने का निर्णय लिया, जहां वह पढ़ाई कर रही थी। इस बारे में बताते हुए आइरा खान कहती हैं, "मेरी मां ने मुझे बताया कि मैं जीना नहीं चाहती हूं। इसके चलते, मैं ज्यादातर समय सोती रहती हूं और बहुत कम समय जागती रहती हूं।" आइरा खान ने यह भी कहा कि उनके माता-पिता का तलाक आपसी समझौते से हुआ था। इसलिए यह परेशानी भी ज्यादा बात नहीं थी लेकिन वह दुखी रहती थी। उन्हें समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों हुआ है। उन्होंने आगे कहा, "यह लगभग डेढ़ वर्षो तक चला। इसके बाद उन्होंने 4 दिनों तक खाना नहीं खाया।" आमिर खान और रीना दत्ता का तलाक कब हुआ? आइरा आमिर खान की बेटी है। उन्हें बड़ा भाई जुनैद भी है। आमिर और रीना ने 2002 में तलाक ले लिया। इसके बाद उन्होंने किरण राव से शादी की। उन्हें उनसे एक बेटा भी हुआ था। आमिर खान उनसे भी तलाक ले लिया। आइरा खान ने अपने ब्वॉयफ्रेंड से शादी कर ली है। दोनों एक-दूसरे के साथ काफी खुश नजर आते हैं।

Edited By: Rupesh Kumar