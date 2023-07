Aamir Khan के करियर को फिर ट्रैक पर लाएंगे राजकुमार हिरानी, PK के बाद बायोपिक के लिए आएंगे साथ?

Aamir Khan और राजकुमार हिरानी की जोड़ी ने पर्दे पर कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। पीके और थ्री-इडियट्स के बाद रिपोर्ट्स की मानें तो अब एक बार फिर से दोनों की जोड़ी स्क्रीन पर अपना तालमेल दिखाने की तैयारी कर रही है। शाहरुख खान की डंकी की रिलीज के बाद ब्लॉकबस्टर निर्देशक आमिर खान के साथ बायोपिक पर काम करेंगे।

Aamir Khan Will Work With Dunki Director Rajkumar Hirani for a Biopic After Shah Rukh Khan Film/Twitter

Your browser does not support the audio element.

HighLights आमिर खान के करियर को ट्रैक पर लाएंगे राजकुमार हिरानी? 9 साल बाद दिखेगी आमिर-राजकुमार हिरानी की जोड़ी डंकी के बाद बायोपिक के लिए आएंगे साथ

नई दिल्ली, जेएनएन। Aamir Khan And Rajkumar Hirani: आमिर खान और राजकुमार हिरानी की जोड़ी जब भी साथ आई है, उन्होंने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है। आमिर-राजकुमार हिरानी की जोड़ी 3 इडियट्स और पीके जैसी फिल्मों में साथ आ चुकी है। उनकी फिल्मों ने सिर्फ ऑडियंस का दिल ही नहीं जीता, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी कमाई के रिकॉर्ड बनाए। अब हालिया रिपोर्ट्स की मानें तो राजकुमार हिरानी और आमिर खान एक बार फिर से स्क्रीन पर हल्ला बोलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। 9 साल के बाद दोनों एक बार फिर से साथ आ रहे हैं। 10 साल बाद आमिर खान-राजकुमार हिरानी की दिखेगी जोड़ी राजकुमार हिरानी और आमिर खान की जोड़ी एक बायोपिक में नजर आने वाली है। पिंकविला में छपी रिपोर्ट्स की मानें तो राजकुमार हिरानी के एक करीबी सूत्र ने बताया कि राजकुमार हिरानी आमिर खान को कहानी सुना चुके है। उन्होंने कहा, "ये सब जानते हैं कि आमिर खान और राजकुमार हिरानी एक-दूसरे के कितने करीब हैं और दोनों काफी समय से एक-दूसरे के साथ फिर से कोलाब्रेशन करना चाहते है। वह बीते सालों में एक-दूसरे के साथ कई कहानियां डिस्कस कर चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि दोनों को फाइनली वैसा सब्जेक्ट मिल गया है, जो दोनों को पसंद आया है। ये एक बायोपिक है और इसकी कहानी सुनते ही आमिर खान काफी एक्साइटेड हो गए थे"। शाह रुख की डंकी के बाद राजकुमार हिरानी करेंगे फिल्म पर काम राजकुमार हिरानी जल्द ही शाह रुख खान के साथ 'डंकी' लेकर आ रहे हैं और इन दिनों वह उस फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो शाह रुख खान की फिल्म रिलीज के बाद राजकुमार हिरानी आमिर खान की फिल्म की फाइनल स्क्रिप्ट, प्री-प्रोडक्शन और दूसरे अन्य कामों को करेंगे। आपको बता दें कि कई सालों के बाद दोबारा काम करने को लेकर आमिर खान और निर्देशक की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि आमिर खान की लास्ट दो फिल्में ठग्स ऑफ हिंदोस्तान और 'लाल सिंह चड्ढा' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई थी। अब देखना है कि क्या राजकुमार हिरानी आमिर के करियर को ट्रैक पर ला पाएंगे।

Edited By: Tanya Arora