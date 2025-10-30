'मेरा पीछा क्यों कर रहे...' Aamir Khan की गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट ने पैप्स पर निकाला गुस्सा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट हाल ही में मुंबई में स्पॉट हुईं। एक्ट्रेस पैप्स से बहुत ही ज्यादा परेशान दिखीं क्योंकि वो उन्हें बार-बार फॉलो कर रहे थे। पैप्स उन्हें फॉलो करते हुए उनकी फोटोज और वीडियो ले रहे थे जिससे वो परेशान हो गईं।

पैप्स से परेशान हुईं गौरी अब सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो शिकायत करती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि गौरी बांद्रा में काम के लिए बाहर निकली थीं जब फोटोग्राफर्स ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान गौरी बुरी तरह परेशान हो गईं। इंस्टाग्राम पर एक पैपराजी पेज ने गौरी का ये वीडियो शेयर किया है जिसमें वह फोटोग्राफरों से पीछे हटने के लिए कह रही हैं और काफी परेशान भी नजर आ रही हैं।