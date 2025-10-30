'मेरा पीछा क्यों कर रहे...' Aamir Khan की गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट ने पैप्स पर निकाला गुस्सा
कुछ समय पहले अपने 60वें जन्मदिन पर आमिर खान (Aamir Khan) ने सबके सामने घोषणा की थी कि वो गौरी स्प्रैट को डेट कर रहे हैं। एक्टर ने मीडिया से भी उन्हें मिलवाया था। इसके बाद ये आलम हुआ कि गौरी जहां भी जाती हैं पैप्स उन्हें फॉलो करने लगते हैं। इस दौरान गौरी काफी ज्यादा गुस्सा हो गईं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट हाल ही में मुंबई में स्पॉट हुईं। एक्ट्रेस पैप्स से बहुत ही ज्यादा परेशान दिखीं क्योंकि वो उन्हें बार-बार फॉलो कर रहे थे। पैप्स उन्हें फॉलो करते हुए उनकी फोटोज और वीडियो ले रहे थे जिससे वो परेशान हो गईं।
पैप्स से परेशान हुईं गौरी
अब सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो शिकायत करती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि गौरी बांद्रा में काम के लिए बाहर निकली थीं जब फोटोग्राफर्स ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान गौरी बुरी तरह परेशान हो गईं। इंस्टाग्राम पर एक पैपराजी पेज ने गौरी का ये वीडियो शेयर किया है जिसमें वह फोटोग्राफरों से पीछे हटने के लिए कह रही हैं और काफी परेशान भी नजर आ रही हैं।
कार से बाहर निकलते हुए वीडियो में वह कहती सुनाई दे रही हैं, "तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मुझे अकेला छोड़ दो।" गौरी पैप्स के इस व्यवहार से नाराज दिखीं।
पहली बार साथ नजर आए थे गौरी और आमिर
बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब गौरी कैमरों से बचती नजर आई हों। इससे पहले भी उन्हें कई पब्लिक जगहों और शाम की सैर के दौरान फोटोग्राफरों के सामने पोज़ देने से इनकार करते देखा गया है। दरअसल, आमिर खान के साथ उन्होंने सिर्फ एक बार ही पोज दिया था। सितारे जमीन पर की स्क्रीनिंग के दौरान दोनों साथ नजर आए थे।
बता दें कि आमिर खान 60 साल के और गौरी 46 साल की हैं। दोनों की उम्र में 14 साल का अंतर है।
एक तरफ जहां आमिर खान अपनी पर्सनल लाइफ को मीडियो से दूर रखते हैं। वहीं गौरी के साथ उनकी मौजूदगी सोशल मीडिया पर अक्सर चर्चा का विषय रहती है। मार्च में अपने 60वें जन्मदिन पर आमिर खान ने खुद बताया था कि वो गौरी को डेट कर रहे हैं।
