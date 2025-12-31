Language
    40 साल की एक्ट्रेस पर चढ़ा हॉटनेस का खुमार, किलर लुक से सर्दी में कराया गर्मी का एहसास

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 06:12 PM (IST)

    सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां आए दिन कुछ न कुछ वायरल होता रहता है। इस बीच एक अभिनेत्री की लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं, जो बिकिनी लुक से सर् ...और पढ़ें

    Hero Image

    सर्दी में मदमस्त हुई ये अदाकारा (फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बी टाउन एक्ट्रेस को लेकर चर्चाओं का बाजार आए दिन गर्म रहता है। मौजूदा समय में सोशल मीडिया पर बॉलीवुड की एक हसीना की लेटेस्ट फोटोज सामने आई हैं, जिनमें उनका हॉट अवतार देखने को मिल रहा है। 40 वर्षीय ये अभिनेत्री अपने किलर लुक्स से सर्दी में तापमान बढ़ाने का काम कर रही हैं। 

    अदाकारा की बिकिनी लुक की फोटो तेजी से वायरल हो रही हैं। आइए जानते हैं कि यहां कौन सी अभिनेत्री के बारे में जिक्र या जा रहा है, जिनकी फोटोज ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। 

    सोशल मीडिया पर छाई ये हसीना

    जिस अभिनेत्री के बारे में इस लेख में बात की जा रही हैं, वह धुरंधर में उज्जैर बलोच की भूमिका निभाने वाले अभिनेता दानिश पंडोर की रियल लाइफ गर्लफ्रेंड हैं। इतना ही नहीं अब तक वह सलाम वेंकी और खुदा हाफिज जैसी कई मूवीज में नजर आ चुकी हैं।

    aahanakumra

    आपको बता दें कि यहां जिक्र अभिनेत्री अहाना कुमरा के बारे में किया जा रहा है, जिन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर लेटेस्ट तस्वीरों को शेयर किया है। इन फोटो में अहाना पिंक और ब्लैक कलर की बिकिनी में दिखाई दे रही हैं।

    aahanakumra5

    एक्ट्रेस इन दिनों जॉर्जिया की ट्रिप पर मौजूद हैं और बर्फीली वादियों में अहाना कुमरा का बोल्ड अवतार इंटरनेट का तापमान बढ़ाने का काम कर रहा है।

    aahanakumra3

    आलम ये है कि अहाना की ये फोटोज अब की तरह वायरल हो रही हैं और फैंस इन पर जमकर लाइक और कमेंट कर रहे हैं। इन तस्वीरों में अहाना बेहद हॉट और गॉर्जियस लग रही हैं, उनकी ये फोटो देखकर आपकी नजरें नहीं हट पाएंगी। 

    aahanakumra8

    इन फोटो के कैप्शन में अहाना ने लिखा है- ''बर्फ गिर रही है, भाप निकल रही है, पूरे दिन पूल में बेबी। उन दोस्त, प्यार और जीत के लिए बहुत आभारी हूं, जिन्होंने 2025 को यादगार बना दिया। इसके साथ ही मैं पुराने साल को साइन आउट करती हूं। बाकी आप सभी को आने वाले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।''

    इन मूवीज के लिए फेमस हैं

    हाल ही में अहाना कुमरा रियलिटी शो राइज एंड फॉल में नजर आई थीं। इससे पहले वह कई मूवीज और सीरीज में नजर आ चुकी हैं, जिनमें लिपस्टिक एंड माय बुर्का, खुदा हाफिज, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और इंडिया लॉकडाउन के नाम शामिल हैं।

