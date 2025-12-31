40 साल की एक्ट्रेस पर चढ़ा हॉटनेस का खुमार, किलर लुक से सर्दी में कराया गर्मी का एहसास

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बी टाउन एक्ट्रेस को लेकर चर्चाओं का बाजार आए दिन गर्म रहता है। मौजूदा समय में सोशल मीडिया पर बॉलीवुड की एक हसीना की लेटेस्ट फोटोज सामने आई हैं, जिनमें उनका हॉट अवतार देखने को मिल रहा है। 40 वर्षीय ये अभिनेत्री अपने किलर लुक्स से सर्दी में तापमान बढ़ाने का काम कर रही हैं।

अदाकारा की बिकिनी लुक की फोटो तेजी से वायरल हो रही हैं। आइए जानते हैं कि यहां कौन सी अभिनेत्री के बारे में जिक्र या जा रहा है, जिनकी फोटोज ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। सोशल मीडिया पर छाई ये हसीना जिस अभिनेत्री के बारे में इस लेख में बात की जा रही हैं, वह धुरंधर में उज्जैर बलोच की भूमिका निभाने वाले अभिनेता दानिश पंडोर की रियल लाइफ गर्लफ्रेंड हैं। इतना ही नहीं अब तक वह सलाम वेंकी और खुदा हाफिज जैसी कई मूवीज में नजर आ चुकी हैं।

आपको बता दें कि यहां जिक्र अभिनेत्री अहाना कुमरा के बारे में किया जा रहा है, जिन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर लेटेस्ट तस्वीरों को शेयर किया है। इन फोटो में अहाना पिंक और ब्लैक कलर की बिकिनी में दिखाई दे रही हैं।

एक्ट्रेस इन दिनों जॉर्जिया की ट्रिप पर मौजूद हैं और बर्फीली वादियों में अहाना कुमरा का बोल्ड अवतार इंटरनेट का तापमान बढ़ाने का काम कर रहा है। आलम ये है कि अहाना की ये फोटोज अब की तरह वायरल हो रही हैं और फैंस इन पर जमकर लाइक और कमेंट कर रहे हैं। इन तस्वीरों में अहाना बेहद हॉट और गॉर्जियस लग रही हैं, उनकी ये फोटो देखकर आपकी नजरें नहीं हट पाएंगी।

इन फोटो के कैप्शन में अहाना ने लिखा है- ''बर्फ गिर रही है, भाप निकल रही है, पूरे दिन पूल में बेबी। उन दोस्त, प्यार और जीत के लिए बहुत आभारी हूं, जिन्होंने 2025 को यादगार बना दिया। इसके साथ ही मैं पुराने साल को साइन आउट करती हूं। बाकी आप सभी को आने वाले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।''