72 Hoorain CBFC: निर्माताओं के दावे पर सेंसर बोर्ड ने दिया जवाब, बोले- पहले ही दिया जा चुका है सर्टिफिकेशन

नई दिल्ली, जेएनएन। 72 Hoorain CBFC: सुदीप्तो सेन की 'द केरल स्टोरी' के बाद, 72 हूरें को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर ऑडियंस के सामने आया है, जिसको मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। जब 72 हूरें का ट्रेलर रिलीज हुआ, तो कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि इसके ट्रेलर को सर्टिफिकेट नहीं मिला है।

खुद निर्माता अशोक पंडित ने भी एक वीडियो जारी करके बताया था कि उनकी फिल्म के ट्रेलर को सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया है। अब '72 हूरें के निर्माताओं के इस दावे पर सेंसर बोर्ड ने बयान जारी करते हुए ये क्लियर किया है कि फिल्म को पहले ही सर्टिफिकेट मिल चुका है।

समाचार एजेंसी एएनआई ने अब हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) का एक स्टेटमेंट अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। जहां 72 हूरें पर चल रहे सेंसर बोर्ड के विवाद पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जारी की है।

इस स्टेटमेंट में उन्होंने लिखा, "मीडिया के कई सेक्शन ये गलत खबरें फैला रहे हैं कि '72 हूरें' नामक फिल्म और इसके ट्रेलर को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया था। लेकिन इसके अपोजिट सीबीएफसी का कहना है कि फिल्म को पहले ही 'A' सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। ट्रेलर में अभी बदलाव हुए नहीं है, इसलिए वह अभी प्रोसेस में हैं"।

Misleading reports are being circulated that a film and its trailer titled "Bahattar Hoorain (72 Hoorain)" has been refused certification by Central Board of Film Certification (CBFC). Contrary to the reports, CBFC states that the film was granted 'A' certification. Now, the…