72 Hoorain: सेंसर बोर्ड ने '72 हूरें' के ट्रेलर को सर्टिफिकेट देने से किया इनकार, मेकर्स ने डिजिटली किया रिलीज

नई दिल्ली, जेएनएन। CBFC Denies Certification To 72 Hoorain Trailer: आतंकवाद के काले सच पर आधारित फिल्म 72 हूरें टीजर के साथ ही चर्चा में बनी हुई है। कुछ दिनों पहले फिल्म के ट्रेलर रिलीज की घोषणा की गई थी कि ये 28 जून को आ रहा है। हालांकि, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने 72 हूरें के ट्रेलर को सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया है। मेकर्स फिर भी पीछे नहीं हटे और ट्रेलर को बुधवार को डिजिटली रिलीज कर दिया है।

72 हूरें को लेकर इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात ये है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने फिल्म को पास कर दिया है। इसके साथ ही फिल्म को थिएटर्स में स्क्रीनिंग की अनुमति दे दी गई। वहीं, जब ट्रेलर की बात आई तो सेंसर बोर्ड ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया।

‘72 HOORAIN’ TRAILER OUT NOW… Team #72Hoorain - directed by #NationalAward winner #SanjayPuranSinghChauhan - launches the trailer of the film, which arrives in *cinemas* on 7 July 2023. #72HoorainTrailer 🔗: https://t.co/cB0auDvzFh #72Hoorain is produced by #GulabSinghTanwar ,… pic.twitter.com/zTH6cZZiqO

सेंसर बोर्ड के इस फैसले ने फिल्म जगत को हैरत में डाल दिया है, जिसके बाद क्रिएटिव फ्रीडम और सेंसरशिप को लेकर बहस छिड़ गई है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड किसी भी फिल्म को पास करने से पहले ये सुनिश्चित करता है कि फिल्म दर्शकों की भावनाओं को आहत न करें। सेंसर बोर्ड ने इसके लिए कुछ गाइडलाइन्स और दिशानिर्देश तय किए है, जिसका पालन हर फिल्म को करना पड़ता है। 72 हूरें को लेकर सेंसर बोर्ड के इस रवैये ने हर किसी को हैरत में डाल दिया है, क्योंकि जो फिल्म में है वो ही ट्रेलर में भी होता है।

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के इस फैसले को लेकर 72 हूरें के मेकर्स नाराज है। न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के अनुसार, उन्होंने इस पूरे मामले को उच्च अधिकारियों के पास ले जाने की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि वे मामले को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ले जाएंगे और सीबीएफसी के उच्च अधिकारियों से पूछताछ करने का अनुरोध करेंगे।

#WATCH | Bollywood filmmaker Ashoke Pandit speaks on the controversy surrounding his upcoming film '72 Hoorain'

They (Censor board) have asked us to remove some scenes and words from the trailer, but they have no objection to keeping those scenes in the film. We are questioning… pic.twitter.com/GlZtcxzxB8— ANI (@ANI) June 28, 2023