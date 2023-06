72 Hoorain Trailer Twitter Review: आतंकवाद का कड़वा सच और प्रोपेगेंडा के बीच 72 हूरें, कॉन्सेप्ट की हुई चर्चा

नई दिल्ली, जेएनएन। 72 Hoorain Trailer Twitter Review: संजय पूरन सिंह चौहान के डायरेक्शन में बनी फिल्म 72 हूरें का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। आतंकवाद और धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाने की कहानी के इर्द- गिर्द घूमती इस फिल्म का कुछ दिनों पहले टीजर रिलीज किया गया था, जिसके बाद फिल्म पर विवाद शुरू हो गया।

इस कॉन्ट्रोवर्सी के बाद 72 हूरें को लेकर लोगों के बीच उत्सुकता बढ़ गई। वहीं, अब टीजर रिलीज होने के बाद फिल्म एक बार फिर सुर्खियां बटोर रही है। सोशल मीडिया पर 72 हूरें को लेकर कई तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है। साथ ही फिल्म के कॉन्सेप्ट की तारीफ भी हो रही है।

क्या है फिल्म की कहानी ?

72 हूरें के ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे धर्म के नाम पर लोगों का ब्रेनवाश किया जाता है और आतंकवादी संगठन का हिस्सा बनाया जाता है। फिल्म में आतंकवादियों को बताया जाता है कि अगर वो अपनी जान की परवाह किए बिना आत्मघाती हमला करेंगे और दूसरों की जान लेंगे तो मरने बाद उन्हें जन्नत और 72 हूरें मिलेंगी, लेकिन बाद में सच सामने आता है कि ये सारी बातें पूरी तरह झूठी है।

क्या बोले लोग ?

72 हूरें के ट्रेलर पर रिएक्ट करते हुए एक यूजर ने कहा, "72 हूरें एक ऐसी फिल्म है, जो दिखाती है कि कैसे आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्हें 72 हूरों का लालच देकर आतंकवादी बनाया जा रहा है। ये फिल्म उन सभी को देखनी चाहिए, जो टेररिज्म का विरोध करते हैं।"

#72Hoorain is a film based how terrorism is spread. Promising 72 making them terrorists. Every one should watch who oppose terrorism. #UniformCivilCode Nupur Sharma #EidMubarak— Questionable🇮🇳 (@Questio05585171) June 28, 2023

एक अन्य यूजर ने कहा, "72 हूरें का ट्रेलर शानदार और कड़वे सच को बया करने वाला लग रहा है। ये कंटेंट की ताकत को दिखाने वाला है।"

#72Hoorain trailer is looking promising and hard hitting They will going to show power of content again— The PM (@mishraktweet) June 28, 2023

फिल्म की कहानी पर बात करते हुए एक यूजर ने कहा, "मरने के बाद 72 हूरें नहीं मिलती...ये बस एक छलावा है...फिल्म आतंकवाद के खिलाफ यही संदेश देने की कोशिश कर रही है।"

Marne ke baad #72Hoorain nahi milti.... that is just an illusion...is what the film is trying to say against terrorism— Amit (@naqsh2000) June 28, 2023

ट्रेलर पर रिएक्ट करते हुए एक और यूजर ने कहा, "72 हूरें- ट्रेलर दिलचस्प लग रहा है। देखने लायक फिल्म है। अशोक पंडित और संजय पूरन सिंह चौहान को ऑल द बेस्ट। प्लीज ये निश्चित कर दें कि फिल्म पश्चिम बंगाल में बैन नहीं होगी।"

#72Hoorain - The teaser looks intriguing. Worth a watch. All the very best to @ashokepandit ji & @sanjaypchauhan. Please ensure that it is not banned in West Bengal. 🙏🙏 pic.twitter.com/nVi2nkcxzx— Sanatan Joddha (@SanatanJoddha) June 28, 2023

क्या फिल्म प्रोपेगेंडा है ?

72 हूरें को लेकर ज्यादातर लोगों ने अच्छी प्रतिक्रियाएं दी। वहीं, कुछ यूजर्स को फिल्म प्रोपेगेंडा लगी।