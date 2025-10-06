पहाड़ों में बर्फीले बवंडर से बचकर निकले रियल लाइफ हीरो, इन 5 सर्वाइवल थ्रिलर में देखें हाइकर्स का सफरनामा

Must Watch Survival Thrillers तिब्बत के एवरेस्ट पर बर्फीले तूफान ने वहां पहुंचे यात्रियों को मुश्किल में डाल दिया। हालांकि इन यात्रियों को रेस्क्यू टीम और लोकल लोगों की मदद से बचाया गया लेकिन कई लोगों की हालत खराब हो चुकी थी। इससे पता चलता है कि पहाड़ों पर सर्वाइव करना इतना आसान नहीं होता है इसी टॉपिक पर कई सर्वाइवल थ्रिलर फिल्में बनी हैं जो मस्ट वॉच हैं।

एंटरेटनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जब भी कभी कहीं घूमने का दिल करता है तो पहाड़ों का ख्याल एक बार मन में जरुर आता है। कई लोगों को पहाड़ों पर ट्रेकिंग करने का जुनून भी होता है। लेकिन पहाड़ दूर से जितने खूबसूरत लगते हैं वहां की जिंदगी उतनी ही संघर्ष भरी होती है। कई बार ट्रेकर्स पहाड़ चढ़ने जाते हैं लेकिन अचानक आए तुफान या बारिश से वहां सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कुछ ऐसा ही हाल ही में चीन के तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के पूर्वी तरफ आए अचानक आए बर्फीले तूफान की वजह से हुआ। वहां सैकड़ों ट्रेकर्स फंस गए, हालांकि रेस्क्यू टीम की मदद से उन्हें सुरक्षित निकाल लिया लेकिन एक लंबे वक्त के लिए उन्होंने वहां बमुश्किल सर्वाइव किया।

एवरेस्ट (Everest) एवरेस्ट 2015 में आई एक बायोग्राफिकल सर्वाइवल थ्रिलर है जिसका निर्देशन और निर्माण बाल्टासर कोरमाकुर ने किया है और इसे विलियम निकोलसन और साइमन ब्यूफॉय ने लिखा है। इसमें जेसन क्लार्क, जेक गिलेनहाल, जोश ब्रोलिन, जॉन हॉक्स, रॉबिन राइट, माइकल केली, सैम वर्थिंगटन, कीरा नाइटली, मार्टिन हेंडरसन और एमिली वॉटसन जैसे कलाकार हैं। यह फिल्म 1996 के माउंट एवरेस्ट आपदा पर आधारित है जिसमें आठ पर्वतारोही मारे गए थे।

फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया ऊंचाई उंचाई 2022 में रिलीज हुई इंडियन फिल्म को सूरज बड़जात्या ने डायरेक्ट किया है। ऊंचाई की कहानी तीन बुज़ुर्ग दोस्त, अमित, ओम और जावेद पर आधारित है जो अपने चौथे दोस्त भूपेन की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए एवरेस्ट बेस कैंप की ओर ट्रेकिंग पर निकलते हैं। रास्ते में माला भी उनके साथ हो लेती है, जो भूपेन का बहुत पहले का खोया हुआ प्यार है और उसे अपने प्यार के लिए न लड़ पाने का अफसोस है। एक सिंपल ट्रेक एक पर्सनल, इमोशनल और धार्मिक यात्रा में बदल जाता है जिसमें वे अपनी शारीरिक सीमाओं से लड़ते हैं और आजादी के असली मायने खोजते हैं। इसमें अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, बोमटुकड़ी है।

फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया द हिमालयाज (The Himalayas) हिमालयाज ली सोक-हून द्वारा निर्देशित 2015 की एक दक्षिण कोरियाई एडवेंचर ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म उम होंग-गिल की रियल लाइफ पर आधारित है। जो दो ट्रेकर्स को गाइड करते हैं जिनकी चढ़ाई के दौरान मृत्यु हो जाती है।

फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया द समिट (The Summit) द समिट, 2008 के K2 आपदा पर आधारित 2012 की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, जिसका निर्देशन निक रयान ने किया है। इसमें डॉक्यूमेंट्री फुटेज के साथ K2 आपदा की घटनाओं का ड्रामाटिक रूपांतरण शामिल है। जिसमें दुनिया के सबसे खतरनाक पहाड़ों में से एक के शिखर तक पहुंचने और वापस आने के दौरान 11 पर्वतारोहियों की मृत्यु हो गई थी।

फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया द इनफिनिटी स्टॉर्म (The Infinity Storm) इनफिनिट स्टॉर्म 2022 में रिलीज होने वाली एक अमेरिकी ड्रामा एडवेंचर फिल्म है, जिसका निर्देशन माल्गोर्जाटा जुमोव्स्का ने किया है। यह फिल्म टाय गैग्ने के लेख हाई प्लेसेस: फुटप्रिंट्स इन द स्नो लीड टू एन इमोशनल रेस्क्यू पर आधारित है। इस फिल्म में नाओमी वाट्स, बिली हॉवेल, डेनिस ओ'हेयर, पार्कर सॉयर्स और एलियट सुमनर मुख्य भूमिकाओं में हैं।

फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया पाम बेल्स एक रेस्क्यू वॉलेंटियर हैं जो एक दुर्भाग्यपूर्ण सुबह माउंट वॉशिंगटन की चोटी पर पैदल यात्रा पर निकलती हैं। अचानक एक भयंकर तूफान आता है, लेकिन उन्हें बर्फ में सिर्फ स्नीकर्स पहने किसी व्यक्ति के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। उनकी मुलाकात एक अजीबोगरीब, बेतुके अंदाज वाले आदमी से होती है जिसे वह जॉन कहती हैं और दोनों पहाड़ से नीचे सुरक्षित उतरने के लिए एक खतरनाक यात्रा शुरू करते हैं, रास्ते में कई बाधाओं का सामना करते हैं और एक जगह लगभग डूब जाते हैं।