Bihar Election: सदाकत आश्रम में बनी सरकार को घेरने की रणनीति, नेताओं ने कहा- देश को नई दिशा देगा बिहार

पटना में कांग्रेस कार्यसमिति की विस्तारित बैठक की तैयारी अंतिम चरण में है। नेताओं ने मोदी सरकार पर जनता के मुद्दों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। बैठक में बेरोजगारी महंगाई और किसानों की दुर्दशा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। कांग्रेस ने बिहार से नई लड़ाई शुरू करने का संकल्प लिया है जिसका उद्देश्य लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना है।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में कांग्रेस कार्य समिति की विस्तारित बैठक की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। आश्रम भवन रोशनी से जगमग हो उठा है। सोमवार को पार्टी ओर से सीडब्ल्यूसी की बैठक की विस्तारित बैठक के संदर्भ में पार्टी के प्रभारी कृष्णा अल्लावारू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और विधानमंडल दल के नेता डॉ. शकील अहमद खान ने विस्तार से मीडिया के साथ बात की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार को भी घेरा।

अल्लावारू ने कहा कि पटना में सीडब्ल्यूसी की विस्तारित बैठक बिहार और पूरे देश के मुद्दों पर राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र बनेगी। बैठक में बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, पेपर लीक, महिलाओं पर अत्याचार और किसानों की दुर्दशा जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा होगी। ठोस प्रस्ताव पारित किए जाएंगे।

उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी-शाह-नीतीश की राजनीति वोट चोरी पर टिकी है और जनता के वास्तविक मुद्दों पर उनका ध्यान नहीं है। ये लोग पेपर लीक और चिटिंग में भरोसा करते हैं। ये पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ठाना है कि जनता के मुद्दों पर निर्णायक लड़ाई वह लड़ेगी और बिहार से उठी यह आवाज पूरे भारत में गूंजेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि आज जब लोकतंत्र, संविधान और जनता के अधिकारों पर खतरा है, तो इस धरती से कांग्रेस नई लड़ाई की शुरुआत करेगी और बिहार की जनता की आवाज को पूरे देश तक पहुंचाएगी।