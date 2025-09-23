Bihar Election: विधानसभा चुनाव से पहले ही JDU ने बनाई बढ़त, इस मामले में सभी राजनीतिक दलों को पछाड़ा

विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले बेगूसराय में राजनीतिक दलों की चुनावी तैयारी ज़ोरों पर है। बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) की नियुक्ति में जदयू सबसे आगे है जबकि भाजपा दूसरे स्थान पर है। कई दलों ने अभी तक बीएलए की नियुक्ति नहीं की है। निर्वाचन विभाग के अनुसार जिले में 2537 मतदान केंद्रों पर 5878 बीएलओ की नियुक्ति की गई है।

जागरण संवाददाता, बेगूसराय। विधानसभा चुनाव की विधिवत घोषणा होने से पूर्व ही सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारी में जुटी है। कहीं सम्मेलन का आयोजन हो रहा है तो कहीं पदयात्रा व बैठकें आयोजित हो रही है, लेकिन चुनावी तैयारी के ही एक महत्वपूर्ण कार्य बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति में कई दलों को रूचि नहीं है।

जिले में बीएलए की नियुक्ति में जदयू सबसे आगे है। वहीं भाजपा दूसरे नंबर पर। जबकि कांग्रेस तीसरे एवं राजद चौथे नंबर पर है। हाल यह है कि कई राजनीतिक दलों ने जिले में एक भी बीएलए की नियुक्ति नहीं की है।

इसमें बहुजन समाज पार्टी, वामपंथी दल, नेशनल पीपुल्स पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आदि शामिल है। विभागीय रिपोर्ट की मानें तो जिले में मतदान केंद्रों की कुल संख्या 2537 है। इसमें 5878 बीएलओ की नियुक्ति की गई है।

इसमें जदयू द्वारा 1931, भाजपा द्वारा 1897, कांग्रेस द्वारा 1327 एवं राजद द्वारा 723 बीएल की नियुक्ति की गई है। शेष राजनीतिक दलों द्वारा एक भी बीएलए की नियुक्ति नहीं की गई है, जबकि चुनाव आयोग द्वारा सभी राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट के नाम की सूची मांगी गई है।