Bihar Election: विधानसभा चुनाव से पहले ही JDU ने बनाई बढ़त, इस मामले में सभी राजनीतिक दलों को पछाड़ा

Updated: Tue, 23 Sep 2025 11:28 AM (IST)
विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले बेगूसराय में राजनीतिक दलों की चुनावी तैयारी ज़ोरों पर है। बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) की नियुक्ति में जदयू सबसे आगे है जबकि भाजपा दूसरे स्थान पर है। कई दलों ने अभी तक बीएलए की नियुक्ति नहीं की है। निर्वाचन विभाग के अनुसार जिले में 2537 मतदान केंद्रों पर 5878 बीएलओ की नियुक्ति की गई है।
जागरण संवाददाता, बेगूसराय। विधानसभा चुनाव की विधिवत घोषणा होने से पूर्व ही सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारी में जुटी है। कहीं सम्मेलन का आयोजन हो रहा है तो कहीं पदयात्रा व बैठकें आयोजित हो रही है, लेकिन चुनावी तैयारी के ही एक महत्वपूर्ण कार्य बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति में कई दलों को रूचि नहीं है।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
जिले में बीएलए की नियुक्ति में जदयू सबसे आगे है। वहीं भाजपा दूसरे नंबर पर। जबकि कांग्रेस तीसरे एवं राजद चौथे नंबर पर है। हाल यह है कि कई राजनीतिक दलों ने जिले में एक भी बीएलए की नियुक्ति नहीं की है।
इसमें बहुजन समाज पार्टी, वामपंथी दल, नेशनल पीपुल्स पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आदि शामिल है। विभागीय रिपोर्ट की मानें तो जिले में मतदान केंद्रों की कुल संख्या 2537 है। इसमें 5878 बीएलओ की नियुक्ति की गई है।
इसमें जदयू द्वारा 1931, भाजपा द्वारा 1897, कांग्रेस द्वारा 1327 एवं राजद द्वारा 723 बीएल की नियुक्ति की गई है। शेष राजनीतिक दलों द्वारा एक भी बीएलए की नियुक्ति नहीं की गई है, जबकि चुनाव आयोग द्वारा सभी राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट के नाम की सूची मांगी गई है।
हालांकि निर्वाचन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि राजनीतिक दलों द्वारा सीधे चुनाव आयोग को बीएलए की सूची भेजी जा रही है। वहां से अपडेट सूची प्राप्त होने पर जिले में नियुक्त बीएलए की संख्या बढ़ सकती है।
मामला जो भी हो, परंतु बीएलए के नियुक्ति की उक्त स्थिति यह दर्शाता है कि जिले में किस राजनीतिक दल का बूथ स्तर पर संगठन कितना मजबूत है।
विधानसभा वार बीएलए के आंकड़े
|विधानसभा
|कुल मतदान केंद्र
|जदयू
|भाजपा
|कांग्रेस
|राजद
|अन्य दल
|चेरिया बरियारपुर
|351
|251
|312
|0
|1
|0
|बछवाड़ा
|375
|311
|185
|343
|313
|0
|तेघड़ा
|339
|244
|299
|68
|0
|0
|मटिहानी
|398
|343
|325
|230
|41
|0
|साहेबपुर कमाल
|321
|253
|180
|178
|157
|0
|सदर
|387
|248
|330
|305
|0
|0
|बखरी
|366
|281
|266
|203
|211
|0
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।