बिहार चुनाव जोर पकड़ रहा 'घुसपैठ' बनाम 'वोट चोरी' का नैरेटिव, किसमें कितना है दम?

बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। भाजपा घुसपैठ के मुद्दे को उठाकर आक्रामक है वहीं कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे के साथ मैदान में है। भाजपा का लक्ष्य सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ को मुद्दा बनाकर वोटरों को एकजुट करना है जबकि कांग्रेस वोट चोरी के खिलाफ दलित और अल्पसंख्यक वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है।

सुनील राज, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं। इसके साथ ही प्रदेश के राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों, पार्टी की रणनीति के साथ चुनावी मुद्दों को तेजी से आगे बढ़ाने में जुट गए हैं। चुनावी माहौल तेजी से बदल रहा है। एनडीए और महागठबंधन के दो प्रमुख दल एक ओर भाजपा और दूसरी ओर कांग्रेस अलग-अलग मुद्दों को अपना चुनावी नैरेटिव बनाने में जुट गए हैं। भाजपा अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के हवाले बिहार में घुसपैठ को बड़ा खतरा बता आक्रामक है, तो दूसरी ओर कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे को उठाकर समर्थन हासिल करने में जुटी है। भाजपा की चुनावी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। भाजपा देख रही है कि बिहार के तत्काल बाद अगले वर्ष बंगाल में चुनाव होना है। बंगाल में घुसपैठ उसके लिए तुरुप का पत्ता होगा। सीमांचल में छा रहा घुसपैठ का मुद्दा इधर बिहार के भी सीमांचल इलाके में घुसपैठ का मसला जोर पकड़ता रहा है। भाजपा का स्वयं दावा है कि सीमावर्ती जिलों में घुसपैठ का खतरा न सिर्फ सुरक्षा के लिए बल्कि रोजगार और संसाधनों के लिए भी चुनौती है।

भाजपा का घुसपैठ मुद्दा खासकर सीमावर्ती मुस्लिम बहुल इलाकों को टारगेट करता है, जिससे पार्टी का कोर वोट बैंक ऊपरी जातियां और शहरी वोटर एकजुट हो सकें, साथ ही ओबीसी व अति पिछड़े वर्गों में यह संदेश देने के प्रयास भी कि घुसपैठिए उनके रोजगार और जमीन पर कब्जा कर रहे हैं।

कांग्रेस लगातार उठा रही वोट चोरी का मुद्दा वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ ही प्रदेश नेतृत्व तक वोट चोरी का मुद्दा उठाकर भाजपा पर आरोप लगा रहा है कि भाजपा चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करके सत्ता में बने रहना चाहती है।

राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे नेता लगातार वोट चोरी के खिलाफ मुखर हो कर इसे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बता रहे हैं। राहुल-प्रियंका के साथ ही कांग्रेस के अन्य दिग्गज भी उन्हीं के नक्शे-कदम पर हैं।