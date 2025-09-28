Language
    साइलो का फाउंडेशन बनाते वक्त टूटी जाल की रस्सी, हादसे में तीन मजदूर हुए घायल

    By Pramod Chandra Dargar Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 02:48 PM (IST)

    कासिमपुर में एक सीमेंट फैक्ट्री में क्रेन से लोहे का जाल उठाते समय रस्सी टूटने से बिहार के तीन मजदूर घायल हो गए। तरुण कंस्ट्रक्शन कंपनी साइलो बना रही थी तभी यह हादसा हुआ। घायलों को अलीगढ़ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मजदूर संघ ने सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाए हैं और कंपनी की लापरवाही की शिकायत की बात कही है।

    जाल की रस्सी टूटने से तीन मजदूर दबकर घायल। जागरण

    संवाद सूत्र, कासिमपुर । हरदुआगंज-कासिमपुर मार्ग पर स्थित एक सीमेंट फैक्ट्री में शनिवार को क्रेन की मदद से लोहे के जाल को उठा कर साइलो का फाउंडेशन बनाने का काम चल रहा था। उसी दौरान अचानक रस्सी टूटने से बिहार के तीन मजदूर दब कर गंभीर अवस्था में घायल हो गए। जिन्हें भारी मशक्कत के बाद निकालकर प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया।

    सीमेंट फैक्ट्री में इकाई की क्षमता बढ़ाने का काम आखिरी पड़ाव पर चल रहा है। जिसमें कार्यदायी कंपनी तरुण कंस्ट्रक्शन कंपनी सीमेंट के बड़े साइलो बना रही है। साइलो के फाउंडेशन बनाने का काम बड़ी क्रेन की मदद से लोहे के जाल उठा कर मजदूरों की मदद से बांधे जा रहे हैं।

    शनिवार को अचानक क्रेन के द्वारा लोहे का जाल उठा कर फाउंडेशन बनाया जा रहा था कि अचानक काम करते समय रस्सी टूट गई और नीचे काम कर रहे मजदूर अरुण कुमार, अशोक यादव, सुनील कुमार के ऊपर लोहे का जाल गिर गया।

    जाल से निकालकर कराया भर्ती

    पास में काम कर रहे मजदूरों ने आनन-फानन में भारी मशक्कत के बाद उन्हें जाल से निकाल कर गंभीर हालत में अलीगढ़ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं, भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री पुष्पेंद्र कुमार ने बताया मजदूरों की सुरक्षा को लेकर मजदूरों से शिकायत आ रही थी।

    हम कई बार लिखित शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कंपनी की लापरवाही के चलते हादसे लगातार हो रहे हैं। इसकी शिकायत डीएलसी से की जाएगी। इस संबंध में कार्यदायी कंपनी के इंचार्ज अर्जुन सिंह ने बताया कि मामला मेरे संज्ञान में नहीं है।