'नीतीश बाबू के नेतृत्व में NDA...', PM मोदी ने कर्पूरी ठाकुर की धरती से फूंका चुनावी बिगुल, भाषण की 10 बड़ी बातें

डेढ़ दर्जन से अधिक जिले माओवाद से प्रभावित थे, निकलना मुश्किल था। सैकड़ों की जान ले ली। 2014 में आपने अवसर दिया। मैंने संकल्प लिया, इससे मुक्ति दिलाउंगा। हर किसी को मौत के चंगुल से निकालना था। आज संतोष के साथ कह सकता हूं हमने माओंवाद की कमर तोड़ दी है। बहुत जल्द पूरा देश इससे मुक्त होगा। यह मोदी की गारंटी है। साथियों,आज आपको आरजेडी और कांग्रेस की बदनीयत से सावधान करूंगा। ये लठबंधन वाले जिससे चुनाव लड़वा रहे उससे साफ है पुराना दिन लाना चाहते है। ये कट्टा, छर्रा, दोनाली की बात कर रहे हैंं। घर से उठा लेने की धमकी दे रहे। इनका प्रचार इसकी धुन पर चल रहा। हमें इनका डिब्बा गुल करना है।