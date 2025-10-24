'नीतीश बाबू के नेतृत्व में NDA...', PM मोदी ने कर्पूरी ठाकुर की धरती से फूंका चुनावी बिगुल, भाषण की 10 बड़ी बातें
PM Modi Bihar Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन समृद्धि में बदल रहा है। उन्होंने विकास कार्यों, किसान योजनाओं, युवा रोजगार, महिला सशक्तिकरण और आधारभूत संरचना के विकास पर जोर दिया। मोदी ने आत्मनिर्भर बिहार के लक्ष्य को प्राप्त करने और भ्रष्टाचार मुक्त शासन सुनिश्चित करने की बात कही, साथ ही केंद्र सरकार के सहयोग का आश्वासन दिया।
डिजिटल डेस्क, समस्तीपुर/मुजफ्फरपुर। PM Modi Bihar Visit: विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा के बाद पीएम नरेन्द्र मोदी पहली बार बिहार पहुंचे। समस्तीपुर में आयोजित जनसभा से पहले उन्होंने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के गांव जाकर उनको श्रद्धांजलि दी।
सीएम नीतीश कुमार के कार्य की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि सभी साथियों के साथ मिलकर वे सुशासन को समृद्धि में बदल रहे हैं। आज बिहार के हर कोने में विकास का काम हो रहा है। प्रस्तुत है 10 प्रमुख बातें-
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्मृति चिह्न भेंट करते नित्यानंद राय और साथ में मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी।
प्रधानमंत्री ने बिहार में फिर से सुशासन सरकार की स्थापना और जंगलराज वालों से दूर रखने के संकल्प को दोहराया। उन्होंने जीएसटी में छूट देने के बाद हो रहे बचत की याद दिलाई। इसके साथ ही साथ सामान्य वर्ग के लोगों के विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों को दोहराया। मुफ्त इलाज, नल का जल, हर प्रकार की सुविधा एनडीए सरकार दे रही है।
उन्होंने कहा कि कर्पूरी ग्राम गया था, जननायक का स्मरण किया। उनका आशीर्वाद है कि आज मेरे जैसा पिछड़ा और गरीब परिवार का बेटा इस मंच पर है। हमारी सरकार जननायक को प्रेरणा पुंज मानती है। सामाजिक न्याय के दिखाए रास्ते को एनडीए ने सुशासन का आधार बनाया है। हमने सबके हितों को प्राथमिकता दी है। एनडीए ने ही अनुसूचित जाति-जनजाति के आरक्षण को आगे बढ़ाया है। डाक्टर की पढ़ाई के लिए गरीबों और पिछड़ों को आरक्षण नहीं था, एनडीए सरकार ने ये प्रविधान किया। हमारी सरकार ने ओबीसी को प्राथमिकता दी।
विपक्षी विशेषकर राजद पर प्रहार करते हुए कहा कि आपको ज्यादा पता है कि ये हजारों करोड़ों के घोटाले में जमानत पर है। जो जमानत पर हैं वे जननायक की उपाधि भी चोरी कर रहे। इसे हम नहीं सहेंगे। जब नीयत साफ हो, नीतियां देशहित में हों तो जनता आशीर्वाद देती है।
महाराष्ट्र,हरियााणा, गुजरात, एमपी, यूपी और उत्तराखंड में फिर से बहुमत मिला। गुजरात के सारे रिकार्ड टूट गए। ये उदाहरण बताते हैं कि यह एनडीए मतलब विकास की गारंटी। आपका उत्साह देखकर लग रहा कि बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व एनडीए जीत के सारे रिकार्ड तोड़ देगी।
यह साल 2005 का अक्टूबर महीना ही था, जब बिहार ने जंगलराज से मुक्ति पाई थी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन शुरू हुआ था। सुशील मोदी, पासवान, जीतन राम मांझी, चिराग सबके साथ मिलकर नीतीश जी काम कर रहे। बिहार को मुश्किल से निकाला। अब बिहार नए दौर में है। कोई कोना नहीं जहां विकास का काम नहीं हो रहा, कहीं जाएं, हर जगह विकास का काम हो रहा है। बिजली, पानी गैस सब पर काम हो रहा, ये समृद्धि का काम है। इससे सब को रोजगार का मौका मिलता है।
पीएम ने कहा- कांग्रेस के समय में जितना पैसा मिला था, उससे तीन गुना ज्यादा एनडीए सरकार ने बिहार के विकास को दिया है। जब तीन गुना पैसा आएगा तो विकास भी तीन गुना अधिक होगा। समस्तीपुर से पूर्णिया के लिए सड़क बन रही है। दरभंगा, पूर्णिया में एयरपोर्ट है। माहौल बना है, निवेशक यहां आना चाह रहे। कंपनियां आ रहीं। वह समय दूर नहीं जब जिले में हमारे युवाओं की स्टार्टअप कंपनियां होंगी।
मिथिला मखाना का क्षेत्र है। साथियों जहां पग-पग पोखर है, वहां पहले दूसरे राज्यों से मछली मंगानी पड़ती थी। हमने 2014 के बाद तस्वीर बदली। सरकार ने मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया। नीतीश सरकार का अभिनंदन है मछली उत्पादन दोगुना हो गया है। कभी बाहर से आता था, आज दूसरों को भेज रहे। हमने सफलता मछली उत्पादन में पाई है। उसे मखाना में चाहते हैं। मैं चाहता हूं दुनिया भर में मखाने की पहचान बने। नाश्ते में मखाने का उत्पाद हो। हमने मारीशस के राष्ट्रति को मखाना दिया और बताया तो खुश हुए। मखाना बोर्ड का बड़ा लाभ होगा।
हमारी सरकार छोटे किसानों को लाभ दे रही है। हमारी सरकार से किसानों को सस्ता लोन मिल रहा। पहले कोई सहायता नहीं मिलती थी। बैंकों के दरवाजे बंद थे। पीएम किसान सम्मान नीति से हमने किसानों को पैसा भेजना शुरू किया। जंगलराज में ये पैसा आपके खाते में आते थे क्या, बीच में ही चोरी हो जाते थे। उनके पीएम कहते थे एक रुपये निकलते थे, 15 पैसे मिलते हैं। हर बिहारी का सपना मोदी का संकल्प है।
आप जैसा समृद्ध बिहार चाहते हैं, एनडीए भी वैसा ही बनाना चाहता है। सुनहरा भविष्य हमारा सपना है, आरजेडी, कांग्रेस से आप उम्मीद नहीं कर सकते। उन्हें परिवार की चिंता है। झूठ के रिकार्ड बना रहे। क्या युवा उनकी बात पर विश्वास कर लेगा। यह आर्यभट्ट की धरती है। युवा हर गुणा गणित समझता है। जहां आरजेडी जैसा दल हो वहां न्याय व्यवस्था हो ही नहीं सकती।
डेढ़ दर्जन से अधिक जिले माओवाद से प्रभावित थे, निकलना मुश्किल था। सैकड़ों की जान ले ली। 2014 में आपने अवसर दिया। मैंने संकल्प लिया, इससे मुक्ति दिलाउंगा। हर किसी को मौत के चंगुल से निकालना था। आज संतोष के साथ कह सकता हूं हमने माओंवाद की कमर तोड़ दी है। बहुत जल्द पूरा देश इससे मुक्त होगा। यह मोदी की गारंटी है। साथियों,आज आपको आरजेडी और कांग्रेस की बदनीयत से सावधान करूंगा। ये लठबंधन वाले जिससे चुनाव लड़वा रहे उससे साफ है पुराना दिन लाना चाहते है। ये कट्टा, छर्रा, दोनाली की बात कर रहे हैंं। घर से उठा लेने की धमकी दे रहे। इनका प्रचार इसकी धुन पर चल रहा। हमें इनका डिब्बा गुल करना है।
