Bhojpur News: 400 कर्मचारियों ने मांगी चुनाव ड्यूटी से मांगी छुट्टी, डीएम ने बनाई जांच टीम

आरा में विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र सैकड़ों चुनाव कर्मचारियों ने बीमारी का हवाला देते हुए ड्यूटी से छूट मांगी है। डीएम ने एक मेडिकल टीम गठित कर 6 से 11 अक्टूबर तक जांच शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने साफ़ किया है कि झूठे बहाने बनाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जांच टीम में कई विशेषज्ञ डॉक्टरों को शामिल किया गया है।

जागरण संवाददाता, आरा। विधानसभा चुनाव को देखते हुए अभी से ही चुनाव कर्मचारी भागने की फिराक में लग गए हैं। डीएम तनय सुल्तानिया ने एक दर्जन चिकित्सकों की मेडिकल टीम बनाते हुए सभी बीमार कर्मचारी की जांच करने का निर्देश दे दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चुनाव कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच जिला मुख्यालय के नागरी प्रचारिणी सभागार में 6 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा, जो 11 अक्टूबर तक चलेगा। भोजपुर जिले में विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक-दो नहीं, बल्कि 400 चुनाव कर्मचारियों ने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए चुनाव कार्य से अलग करने की मांग जिला निर्वाचन पदाधिकारी और संबंधित कोषांग में आवेदन जमा कर कर दिया है।

एक साथ सैकड़ों की संख्या में आए आवेदनों को देखते हुए डीएम ने जांच दल बनाते हुए इसकी जांच का निर्देश दे दिया है। 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक सभी कर्मचारियों को बीमारी के सभी दस्तावेज लेकर कैंप में आने का निर्देश दिया गया है।

दूसरी तरफ डीएम ने बताया कि जांच में बीमार नहीं मिलने वाले कर्मचारियों के खिलाफ बहाना बनाने की लापरवाही को देखते हुए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इन डॉक्टरों की बनी जांच टीम डॉ. एमएच अंसारी सर्जन, डॉ. कुमार नितिश हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉ. चेतना स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉ. एसके प्रसाद नेत्र रोग विशेषज्ञ, डॉ. रामूति कुमार फिजियन, डॉ. विकास सिंह सर्जन, डॉ. विकास कुमार हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉ. विजेता प्रसाद स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉ. राजेश नेत्र रोग विशेषज्ञ, डॉ. डी जैनेन्द्र कुमार फिजीशियन, डॉ. गणेश देवांशु सर्जन, डॉ. आरएन यादव हड्डी रोग विशेषज्ञ शामिल हैं।