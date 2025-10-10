Language
    RJD में तेजस्वी सिर्फ चेहरा! लालू यादव ही फाइनल करेंगे टिकट, संसदीय बोर्ड की बैठक में पिक्चर क्लियर

    By Digital Desk Edited By: Radha Krishna
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 04:41 PM (IST)

    राजद की महत्वपूर्ण बैठक में लालू यादव को सारे अधिकार दिए गए। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नई सरकार बनाने का फैसला हुआ। पार्टी नेताओं ने लालू यादव के प्रति निष्ठा जताई और तेजस्वी के नेतृत्व पर भरोसा जताया। लालू यादव का निर्णय सर्वमान्य होगा, यह भी तय हुआ। राजद को उम्मीद है कि तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार में जल्द ही नई सरकार बनेगी।

    विधानसभा चुनाव में लालू यादव को दी गई जिम्मेदारी

    डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Election 2025: राजद संसदीय बोर्ड की बैठक में उम्मीदवारों के नाम तय करने एवं इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों से सीट शेयरिंग पर बात करने के लिए सर्वसम्मति से राजद अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद को अधिकृत कर दिया गया है।

    पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के आवास पर सबसे पहले राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक राज्य संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में हुई। जिसमें आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर उम्मीदवारों के चयन के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद को अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

    सर्वसम्मति से एक अन्य प्रस्ताव द्वारा इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ सीट शेयरिंग पर बात करने के लिए भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया। डेढ़ घंटे तक चली राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाने का संकल्प लिया गया।


    राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की अध्यक्षता में केन्द्रीय संसदीय बोर्ड की हुई बैठक में राज्य संसदीय बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णयों पर विस्तार से चर्चा के उपरांत उसे सर्वसम्मति से अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।


    बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री, राबड़ी देवी, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी, सांसद मीसा भारती, मंगनीलाल मंडल, प्रेमचन्द गुप्ता, संजय यादव, डॉ सुरेन्द्र यादव, अभय कुशवाहा, फैयाज अहमद, पूर्व केन्द्रीय एम ए ए फातिमी, जयप्रकाश नारायण यादव, कांति सिंह के साथ हीं अवध बिहारी चौधरी, उदय नारायण चौधरी, डॉ रामचन्द्र पूर्वे, अशोक कुमार सिंह, तनवीर हसन, आलोक कुमार मेहता, रामानंद यादव, ललित यादव, समीर कुमार महासेठ, कुमार सर्वजीत, भाई वीरेन्द्र, प्रो चन्द्रशेखर, शिवचन्द्र राम, अनिता देवी, शमीम, इसराइल मंसूरी, भोला यादव, डॉ सुनील कुमार सिंह, अबू दोजाना, शक्ति सिंह यादव, चित्तरंजन गगन, कार्तिक सिंह, स्वीटी सिमा हेम्ब्रम, अनु चाको, गौतम सागर राणा, भारत भूषण मंडल, उर्मिला ठाकुर, बीमा भारती, मो कामरान, समता देवी मांझी, सुरेश पासवान, मधु मंजरी, सारिका पासवान, सुरेन्द्र राम, रामवृक्ष सदा, सतीश गुप्ता, प्रो सेवा यादव आदि उपस्थित थे।

