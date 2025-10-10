RJD में तेजस्वी सिर्फ चेहरा! लालू यादव ही फाइनल करेंगे टिकट, संसदीय बोर्ड की बैठक में पिक्चर क्लियर

डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Election 2025: राजद संसदीय बोर्ड की बैठक में उम्मीदवारों के नाम तय करने एवं इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों से सीट शेयरिंग पर बात करने के लिए सर्वसम्मति से राजद अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद को अधिकृत कर दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के आवास पर सबसे पहले राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक राज्य संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में हुई। जिसमें आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर उम्मीदवारों के चयन के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद को अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

सर्वसम्मति से एक अन्य प्रस्ताव द्वारा इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ सीट शेयरिंग पर बात करने के लिए भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया। डेढ़ घंटे तक चली राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाने का संकल्प लिया गया।



राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की अध्यक्षता में केन्द्रीय संसदीय बोर्ड की हुई बैठक में राज्य संसदीय बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णयों पर विस्तार से चर्चा के उपरांत उसे सर्वसम्मति से अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।