    बिहार में 2 MLA का विधानसभा से इस्तीफा, RJD के लिए 2020 में लड़े और अब BJP की टिकट पर मांगेंगे वोट

    By Digital Desk Edited By: Radha Krishna
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 03:52 PM (IST)

    बिहार में दो विधायकों ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है। दोनों विधायक, जिन्होंने 2020 में राजद के टिकट पर चुनाव जीता था, अब भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। इस घटनाक्रम से राजद को झटका लगा है और बिहार में राजनीतिक अटकलें तेज हो गई हैं। राजनीतिक विश्लेषक इसे 2025 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं।

    बिहार में 2 MLA का विधानसभा से इस्तीफा


    डिजिटल डेस्क, भभुआ(कैमूर)। कैमूर जिले के भभुआ और मोहनियां विधानसभा के दो विधायकों, भरत बिंद और संगीता कुमारी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने दोनों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।

    भरत बिंद भभुआ से 2020 में RJD के टिकट पर विधायक बने थे, जबकि संगीता कुमारी मोहनियां से RJD से ही निर्वाचित हुई थीं। बाद में दोनों BJP में शामिल हो गए। RJD ने उनके BJP में जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष से उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की थी, लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब दोनों ने इस्तीफा दे दिया है।

     

     

    बता दें कि दोनों फिलहाल भाजपा में है। जबकि दोनों राजद से निर्वाचित हुए थे। दोनों जब भाजपा में शामिल हुए तो राजद के तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिख कर सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। ऐसे में दोनों विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट को लेकर सभी दलों में खुश जोर आजमाइश हो रही है। उक्त दोनों विधायक भी टिकट के मजबूर दावेदार हैं।

     

     

    कहा जा रहा है कि BJP के टिकट पर ये दोनों नेता आगामी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और टिकट को लेकर सभी दलों में जोरदार जोड़तोड़ हो रही है। कांग्रेस विधायक मुरारी गौतम (चेनारी) ने भी इस्तीफा दिया है, वे भी BJP के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं।

     

     

    ये इस्तीफे महागठबंधन के लिए झटका माने जा रहे हैं, जबकि BJP के लिए ये संगठन विस्तार का अवसर हो सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं।