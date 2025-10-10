बिहार विधानसभा चुनाव 2025: एनडीए के सभी दलों में बनी सहमति, जल्द होगी सीटों की घोषणा

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है, और जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा होने की संभावना है। एनडीए में शामिल दलों BJP, JDU, LJP (Ramvilas), HAM, और RLSP के बीच समझौता हो चुका है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 22-26 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि उन्होंने 35-40 सीटें मांगी थीं। जीतन राम मांझी की पार्टी HAM को 7-8 सीटें ऑफर हुई हैं, जबकि उन्होंने 15 सीटें मांगी थीं। एनडीए की पहली संयुक्त उम्मीदवार सूची 13 अक्टूबर को जारी होने की संभावना जताई जा रही है।

सीट बंटवारे को लेकर सहमति एनडीए में सहमति : BJP, JDU, LJP (Ramvilas), HAM, और RLSP के बीच सीट बंटवारे पर समझौता हो चुका है।

: BJP, JDU, LJP (Ramvilas), HAM, और RLSP के बीच सीट बंटवारे पर समझौता हो चुका है। चिराग पासवान की मांग: चिराग पासवान 35-40 सीटें मांग रहे थे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उन्हें 22-26 सीटें मिलने की संभावना है।

चिराग पासवान 35-40 सीटें मांग रहे थे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उन्हें 22-26 सीटें मिलने की संभावना है। जीतन राम मांझी की मांग: HAM प्रमुख जीतन राम मांझी 15 सीटें मांग रहे हैं, जबकि अब तक उन्हें 7-8 सीटों का ऑफर मिला है।

HAM प्रमुख जीतन राम मांझी 15 सीटें मांग रहे हैं, जबकि अब तक उन्हें 7-8 सीटों का ऑफर मिला है। घोषणा की तारीख: एनडीए की पहली संयुक्त उम्मीदवार सूची 13 अक्टूबर को जारी होने की संभावना है।

एनडीए की पहली संयुक्त उम्मीदवार सूची 13 अक्टूबर को जारी होने की संभावना है। BJP की रणनीति: BJP बिहार कोर ग्रुप 11 अक्टूबर को दिल्ली में बैठक करेगा, जिसके बाद 12 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी।

BJP बिहार कोर ग्रुप 11 अक्टूबर को दिल्ली में बैठक करेगा, जिसके बाद 12 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। महागठबंधन में गतिरोध: RJD, कांग्रेस, वाम दलों और VIP के बीच सीट बंटवारे को लेकर अभी भी खींचतान है।

RJD, कांग्रेस, वाम दलों और VIP के बीच सीट बंटवारे को लेकर अभी भी खींचतान है। चिराग की पसंदीदा सीटें: चिराग पासवान ने लालगंज, गोविंदगंज, दानापुर, मटिहानी और बखरी जैसी सीटों पर दावा किया है।