Bihar Politics: हरनौत में जदयू के भीतर बगावत, नीतीश कुमार के 'होम ग्राउंड' पर सियासी भूचाल

जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के पैतृक प्रखंड हरनौत में जदयू के भीतर ही बगावत के सुर तेज हो गए हैं। पार्टी के कुछ नेता अब खुलकर अपने ही नीतियों और निर्णयों के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। खासकर हरनौत प्रखंड से लगातार पांच बार जेडीयू विधायक रहे हरिनारायण सिंह को लेकर विरोध चरम पर है।

जदयू नेता संजयकांत सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार हमेशा परिवारवाद के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन हरनौत विधानसभा में वही बात उल्टी लागू होती दिख रही है। पिछले चुनाव में हरिनारायण सिंह ने खुद चुनाव न लड़ने और बेटे को मैदान में उतारने की बात कही थी, लेकिन वे स्वयं उम्मीदवार बन गए।

अब इस बार वे अपने पुत्र अनिल कुमार को टिकट दिलाने की कोशिश में हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जदयू हरिनारायण सिंह या उनके पुत्र को टिकट देती है, तो वे चुनाव का विरोध करेंगे और उम्मीदवार को हराने तक का प्रयास करेंगे।