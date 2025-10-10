Bihar Politics: हरनौत में जदयू के भीतर बगावत, नीतीश कुमार के 'होम ग्राउंड' पर सियासी भूचाल
बिहार के हरनौत में जदयू के अंदर बगावत तेज हो गई है। कार्यकर्ताओं ने हरिनारायण सिंह या उनके पुत्र को टिकट देने पर विरोध की चेतावनी दी है। वे नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार या संजयकांत सिन्हा को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। इस असंतोष से नीतीश कुमार के पैतृक क्षेत्र में राजनीतिक उथल-पुथल की आशंका है और पार्टी की रणनीति प्रभावित हो सकती है।
जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के पैतृक प्रखंड हरनौत में जदयू के भीतर ही बगावत के सुर तेज हो गए हैं। पार्टी के कुछ नेता अब खुलकर अपने ही नीतियों और निर्णयों के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। खासकर हरनौत प्रखंड से लगातार पांच बार जेडीयू विधायक रहे हरिनारायण सिंह को लेकर विरोध चरम पर है।
जदयू नेता संजयकांत सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार हमेशा परिवारवाद के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन हरनौत विधानसभा में वही बात उल्टी लागू होती दिख रही है। पिछले चुनाव में हरिनारायण सिंह ने खुद चुनाव न लड़ने और बेटे को मैदान में उतारने की बात कही थी, लेकिन वे स्वयं उम्मीदवार बन गए।
अब इस बार वे अपने पुत्र अनिल कुमार को टिकट दिलाने की कोशिश में हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जदयू हरिनारायण सिंह या उनके पुत्र को टिकट देती है, तो वे चुनाव का विरोध करेंगे और उम्मीदवार को हराने तक का प्रयास करेंगे।
जदयू कार्यकर्ताओं की मांग है कि इस बार हरनौत सीट से नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार या पार्टी के वरिष्ठ नेता संजयकांत सिन्हा को टिकट दिया जाए।
हरनौत से उठी यह बगावत न केवल नीतीश कुमार के पैतृक क्षेत्र में राजनीतिक भूचाल ला सकती है, बल्कि जदयू के अंदर भी संभावित दरार का संकेत देती है। आगामी चुनाव में इस सीट से पार्टी के भीतर चल रही असंतोष की स्थिति पार्टी की रणनीति और जीत पर असर डाल सकती है।
