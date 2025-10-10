Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Politics: हरनौत में जदयू के भीतर बगावत, नीतीश कुमार के 'होम ग्राउंड' पर सियासी भूचाल

    By Rajeev Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 04:27 PM (IST)

    बिहार के हरनौत में जदयू के अंदर बगावत तेज हो गई है। कार्यकर्ताओं ने हरिनारायण सिंह या उनके पुत्र को टिकट देने पर विरोध की चेतावनी दी है। वे नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार या संजयकांत सिन्हा को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। इस असंतोष से नीतीश कुमार के पैतृक क्षेत्र में राजनीतिक उथल-पुथल की आशंका है और पार्टी की रणनीति प्रभावित हो सकती है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बिहार सीएम नीतीश कुमार।

    जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के पैतृक प्रखंड हरनौत में जदयू के भीतर ही बगावत के सुर तेज हो गए हैं। पार्टी के कुछ नेता अब खुलकर अपने ही नीतियों और निर्णयों के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। खासकर हरनौत प्रखंड से लगातार पांच बार जेडीयू विधायक रहे हरिनारायण सिंह को लेकर विरोध चरम पर है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जदयू नेता संजयकांत सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार हमेशा परिवारवाद के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन हरनौत विधानसभा में वही बात उल्टी लागू होती दिख रही है। पिछले चुनाव में हरिनारायण सिंह ने खुद चुनाव न लड़ने और बेटे को मैदान में उतारने की बात कही थी, लेकिन वे स्वयं उम्मीदवार बन गए।

    अब इस बार वे अपने पुत्र अनिल कुमार को टिकट दिलाने की कोशिश में हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जदयू हरिनारायण सिंह या उनके पुत्र को टिकट देती है, तो वे चुनाव का विरोध करेंगे और उम्मीदवार को हराने तक का प्रयास करेंगे।

    जदयू कार्यकर्ताओं की मांग है कि इस बार हरनौत सीट से नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार या पार्टी के वरिष्ठ नेता संजयकांत सिन्हा को टिकट दिया जाए।

    हरनौत से उठी यह बगावत न केवल नीतीश कुमार के पैतृक क्षेत्र में राजनीतिक भूचाल ला सकती है, बल्कि जदयू के अंदर भी संभावित दरार का संकेत देती है। आगामी चुनाव में इस सीट से पार्टी के भीतर चल रही असंतोष की स्थिति पार्टी की रणनीति और जीत पर असर डाल सकती है।

    यह भी पढ़ें- Bihar Election 2025: यहां किसी भी दल की नहीं लगी अब तक हैट्रिक, अभी राजद का है कब्जा

    यह भी पढ़ें- Bihar Politics: जन सुराज की चाल पर महागठबंधन की नजर, सीमांचल की 24 सीटों पर मुकाबला दिलचस्प

    यह भी पढ़ें- Bihar Politics: इस सीट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सीधी नजर, वोटिंग से पहले बागी हुए दिग्गज नेता