बिहार विधानसभा चुनाव 2025: पटना के मैदान में चल रहे शब्द 'बाण', सोशल मीडिया पर भी कॉमेडी वीडियो की बाढ़

विद्या सागर, पटना। चुनाव का रंग अब सिर्फ रैलियों और पोस्टरों में नहीं, बल्कि इंटरनेट मीडिया की दुनिया में भी चढ़ चुका है। एनडीए और महागठबंधन के बीच इस बार मुकाबला इंटरनेट पर कामेडी वीडियो के जरिए हो रहा है। दोनों गठबंधन अपने-अपने डिजिटल क्रिएटर्स से ऐसे वीडियो बनवा रहे हैं जिनमें व्यंग्य के साथ राजनीतिक संदेश छिपे होते हैं।

चुनाव की तारिखों की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों के नेता क्षेत्र में लोगों के बीच अपने पार्टी की नीतियों व घोषणाओं के माध्यम से अपने पक्ष में करने के प्रयास में लगे हैं। तो इंटरनेट पर भी व्यंग्य वाण से विरोधी पर प्रहार कर रहे हैं। यूट्यब, इंस्टाग्राम व फेसबुक पर ये वीडियो लाखों व्यूज बटोर रहे हैं।