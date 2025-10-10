Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025: पटना के मैदान में चल रहे शब्द 'बाण', सोशल मीडिया पर भी कॉमेडी वीडियो की बाढ़

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 12:05 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए और महागठबंधन के बीच इंटरनेट पर कामेडी वीडियो के जरिए मुकाबला हो रहा है। दोनों गठबंधन व्यंग्य के साथ राजनीतिक संदेश वाले वीडियो बनवा रहे हैं। एनडीए विकास और स्थिर सरकार का संदेश दे रहा है, तो महागठबंधन महंगाई और बेरोजगारी पर कटाक्ष कर रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि डिजिटल व्यंग्य अब राजनीतिक नैरेटिव तय कर रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    विद्या सागर, पटना। चुनाव का रंग अब सिर्फ रैलियों और पोस्टरों में नहीं, बल्कि इंटरनेट मीडिया की दुनिया में भी चढ़ चुका है। एनडीए और महागठबंधन के बीच इस बार मुकाबला इंटरनेट पर कामेडी वीडियो के जरिए हो रहा है। दोनों गठबंधन अपने-अपने डिजिटल क्रिएटर्स से ऐसे वीडियो बनवा रहे हैं जिनमें व्यंग्य के साथ राजनीतिक संदेश छिपे होते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चुनाव की तारिखों की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों के नेता क्षेत्र में लोगों के बीच अपने पार्टी की नीतियों व घोषणाओं के माध्यम से अपने पक्ष में करने के प्रयास में लगे हैं। तो इंटरनेट पर भी व्यंग्य वाण से विरोधी पर प्रहार कर रहे हैं। यूट्यब, इंस्टाग्राम व फेसबुक पर ये वीडियो लाखों व्यूज बटोर रहे हैं।

    एनडीए समर्थित वीडियो में जहां “विकास और स्थिर सरकार” के संदेश को सकारात्मक अंदाज में पेश किया जा रहा है, वहीं महागठबंधन की डिजिटल टीम “महंगाई, रोजगार और नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा” पर व्यंग्य कस रही है।

    इंटरनेट यूजर्स इन वीडियो का भरपूर आनंद ले रहे हैं। कई लोग इन्हें मनोरंजक बताते हैं तो कुछ इसे “गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने का तरीका” मानते हैं।

    एक वीडियो पर टिप्पणी करते हुए एक यूजर ने लिखा “अब चुनावी भाषणों से ज्यादा असर तो इन रील्स का है।”विश्लेषक मानते हैं कि डिजिटल व्यंग्य अब पालिटिकल नैरेटिव तय करने लगा है।

    उनके अनुसार, “जो इंटरनेट मीडिया पर मजबूत है, वही जमीनी चर्चा पर भी पकड़ बनाता जा रहा है।” हंसी-मज़ाक के इस दौर में साफ दिख रहा है कि 2025 का चुनाव सिर्फ धरातल पर नहीं, बल्कि इंटरनेट की दुनिया में भी पूरी गर्मी के साथ लड़ा जा रहा है। 

    कुछ क्रिएटर्स नेताओं व कार्यकर्ताओं पर कटाक्ष करते हुए बना रहे वीडियो इंटरनेट मीडिया पर कुछ क्रिएटर्स विधायक, मंत्री, कार्यकर्ता व उनके प्रचार के तरीके पर भी कटाक्ष करते हुए वीडियो बना रहे हैं।

    कुछ क्रिएटर्स विपक्षी दलों द्वारा लगाए गए आरोप को रोचक अंदाज में अपने अभिनय के माध्यम से लोगों के बीच रख रहे हैं। ऐसे वीडियो भी इंटरनेट पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- Bihar Chunav: दो दशकों से पुराने चेहरों के इर्द-गिर्द घूम रही बांका की राजनीति, NDA और महागठबंधन में कड़ा मुकाबला

    यह भी पढ़ें- NDA-महागठबंधन को टक्कर देने आ रहे ‘गौ भक्त’, बिहार चुनाव में सनातनी राजनीति का शंखनाद