Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    NDA-महागठबंधन को टक्कर देने आ रहे ‘गौ भक्त’, बिहार चुनाव में सनातनी राजनीति का शंखनाद

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 11:40 AM (IST)

    मुंगेर में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बिहार में सनातनी राजनीति का शंखनाद किया। उन्होंने गौ मतदाता संकल्प यात्रा के दौरान घोषणा की कि वे प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में निर्दलीय गौ भक्त प्रत्याशी उतारेंगे। शंकराचार्य ने सनातनी हिन्दुओं से गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए गौ भक्तों को वोट देने की अपील की। उन्होंने गौ रक्षा को समाज और संस्कृति का आधार बताया और राजनीतिक दलों पर गौ माता के मुद्दे पर स्पष्ट रुख न रखने का आरोप लगाया।

    prefferd source google
    Hero Image

    बिहार विधानसभा चुनाव में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती

    संवाद सूत्र, मुंगेर। जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बिहार में सनातनी राजनीति का शंखनाद किया है। शुक्रवार को मुंगेर आगमन पर गौ मतदाता संकल्प यात्रा को लेकर बड़ी घोषणा की है। 

    उन्होंने प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों निर्दलीय गौ भक्त प्रत्याशी उतारने की बात कही है। शंकराचार्य गौ भक्तों का  चुनाव प्रचार भी करेंगे। सनातनी हिन्दुओं से करेंगे गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए गौ भक्तो के लिए मतदान की अपील। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार विधानसभा चुनाव में गौ भक्त प्रत्याशी

    स्वामी ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा तभी संभव है जब हम गौ माता का संरक्षण करेंगे। गौ रक्षा हमारी आस्था का विषय ही नहीं, बल्कि यह हमारे समाज और संस्कृति की भी आधारशिला है। 

    उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया है कि विधानसभा चुनाव में केवल उन्हीं प्रत्याशियों को वोट दें, जो गौ रक्षा को लेकर स्पष्ट और दृढ़ संकल्पित हों। शंकराचार्य ने बताया कि हम सभी राष्ट्रीय पार्टी के दिल्ली कार्यालय पर गए और पूछा कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए अपना पक्ष लोकसभा सदन में रखिए और अपने पक्ष को हमें बताइए लेकिन अभी किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक अपना पक्ष गौ माता के विषय में नहीं बताया। 

    इसलिए अब मजबूरी में हमें बिहार विधानसभा चुनाव में गौ भक्त प्रत्याशी उतारना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद औपचारिक रूप से यह बताया जाएगा कि कौन-कौन उम्मीदवार उनके तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। 

    भक्तों ने उनके संदेश को श्रद्धा और उत्साह के साथ आत्मसात किया। यह जानकारी शंकराचार्य राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शैलेन्द्र योगिराज सरकार ने दी।