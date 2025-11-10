क्या आप जानते हैं कैसे बनाई गई थी सबसे पहली वैक्सीन? चेचक के इलाज से जुड़ी है कहानी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर साल 10 नवंबर को World Immunization Day मनाया जाता है। वैक्सीन जानलेवा बीमारियों के खिलाफ सुरक्षा की ढाल की तरह काम करती हैं। आज बच्चे के जन्म के समय से लेकर वयस्क होने तक कई बीमारियों की वैक्सीन दी जाती हैं, ताकि व्यक्ति इन खतरनाक बीमारियों की चपेट में न आ जाए।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहली वैक्सीन कैसे बनाई गई थी और इसकी खोज (First Vaccine Discovery) करने का श्रेय किसको जाता है? दरअसल, इसके पीछे एक व्यक्ति की जिज्ञासा और साहस की कहानी छिपी है, जिसने दुनिया को पहली वैक्सीन दी। आइए जानें इस बारे में।

एडवर्ड जेनर (Edward Jenner) को “वैक्सीन के जनक” कहा जाता है। 18वीं सदी के अंत में जेनर ने एक ऐसी खोज की जिसने आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की दिशा ही बदल दी। उनकी बनाई पहली वैक्सीन थी चेचक यानी स्मॉल पॉक्स के खिलाफ, जिसने न केवल लाखों लोगों की जान बचाई, बल्कि मानव इतिहास की सबसे घातक बीमारियों में से एक को पूरी तरह खत्म कर दिया।

(AI Generated Image) चेचक- एक घातक बीमारी चेचक एक बेहद संक्रामक और जानलेवा बीमारी थी, जो सैकड़ों सालों तक मानव सभ्यता के लिए अभिशाप बनी रही। यह बीमारी एक वायरस से फैलती है और संक्रमित व्यक्ति के शरीर पर फफोलेदार चकत्ते निकल आते हैं। इस बीमारी की मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी और जो लोग बच भी जाते थे, उनके शरीर पर स्थायी दाग रह जाते थे। 18वीं सदी तक यूरोप और एशिया में चेचक की वजह से हर साल लाखों लोगों की मृत्यु होती थी।

एक बीमारी से मिली दूसरी बीमारी की सुरक्षा एडवर्ड जेनर इंग्लैंड के एक चिकित्सक थे। उन्होंने देखा कि जो महिलाएं गायों का दूध निकालती थीं उन्हें एक हल्की बीमारी होती थी जिसे Cowpox कहा जाता था। इस बीमारी से उनके हाथों पर कुछ फफोले निकलते थे, लेकिन वे चेचक से कभी नहीं संक्रमित होती थीं। जेनर ने अनुमान लगाया कि Cowpox की वजह से शरीर में ऐसी इम्युनिटी बन जाती है जो चेचक के वायरस से भी बचाव करती है।

प्रयोग जिसने इतिहास बदल दिया 1796 में, जेनर ने अपना ऐतिहासिक प्रयोग किया। उन्होंने एक आठ वर्षीय बच्चे जेम्स फिप्स को Cowpox से संक्रमित एक महिला, सारा नेल्म्स, के फफोलों से निकाला गया पस इंजेक्ट किया। कुछ दिनों बाद बच्चे को हल्का बुखार हुआ, लेकिन वह जल्द ठीक हो गया। इसके बाद, जेनर ने बच्चे को चेचक के वायरस के संपर्क में लाया और हैरान करने वाली बात थी कि बच्चा बीमार नहीं पड़ा। इससे यह साबित हो गया कि Cowpox का संक्रमण चेचक से सुरक्षा देता है।