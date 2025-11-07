एक तुगलकी फरमान… जिसके जवाब में लिखा गया था वंदे मातरम, पढ़ें 150 साल पुराने इस गीत की कहानी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के इतिहास में कुछ तारीखें अमर हैं, जो देश की आजादी के लिए दिए गए संघर्षों और बलिदानों को जीवंत रखती हैं। इसी क्रम में आज का दिन भी काफी महत्व रखता है। हमारी आजादी की लड़ाई में, सेनानियों के साहस के साथ-साथ, उनके द्वारा दिए गए जोश भरे नारों, कविताओं और गीतों की भूमिका भी अहम मानी जाती है।

‘इंकलाब जिंदाबाद’ से लेकर ‘भारत माता की जय’ तक, ये शब्द आज भी हर भारतीय को गर्व महसूस कराते हैं। इस कड़ी में, 'वंदे मातरम' का सबसे ऊपर है। यह वह गीत है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचा और जिसे बाद में भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला। आपको यह जानकर गर्व होगा कि आज इस महान रचना के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर, हम जानेंगे कि देशभक्ति से ओत-प्रोत इस गीत का जन्म कैसे हुआ।

वंदे मातरम: रचना की प्रेरणा जिस समय भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का शासन था, बंकिम चंद्र चटर्जी सरकारी सेवा में कार्यरत थे। इसी दौरान में, ब्रिटिश शासन ने एक ऐसा आदेश जारी किया जिसके तहत भारत में 'गॉड सेव द क्वीन' नामक विदेशी गीत गाना अनिवार्य कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार का यह अड़ियल फैसला बंकिम चंद्र चटर्जी को बिल्कुल स्वीकार नहीं था। उन्हें यह असहनीय लगा कि भारत की धरती पर एक विदेशी शासक के प्रशंसा में गीत गाया जाए। विरोध और राष्ट्रीय स्वाभिमान की इसी भावना ने बंकिम चंद्र को 'वंदे मातरम' गीत की रचना के लिए प्रेरित किया।

देशभक्ति और संघर्ष का प्रतीक बना यह गीत ब्रिटिश हुकूमत के इस कदम से आहत होकर, उन्होंने यह निश्चय किया कि वे एक ऐसा गीत लिखेंगे जो सिर्फ भारत भूमि का गौरवगान करेगा। इस संकल्प को पूरा करते हुए, उन्होंने साल 1876 में 'वंदे मातरम' कविता की रचना की। देशप्रेम से ओत-प्रोत यह कविता सबसे पहले उनके विख्यात उपन्यास ‘आनंद मठ’ में प्रकाशित हुई। उनकी यह अमर रचना उस समय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल सेनानियों के लिए असीम शक्ति और प्रोत्साहन का स्रोत बन गई।

राष्ट्रीय गीत का ऐतिहासिक महत्व बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस कविता की रचना साल 1876 में की थी। इस गीत के शुरुआती दो पैरा संस्कृत भाषा में थे, जबकि बाकी की रचना बंगाली में की गई थी। इस गीत को सुर और ताल देने का श्रेय महान कवि रवींद्रनाथ टैगोर को जाता है, जिन्होंने इसे सबसे पहले 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। बाद में, अरबिंदो घोष ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया और आरिफ मोहम्मद खान ने इसका उर्दू अनुवाद किया।