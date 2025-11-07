वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर दिल्ली में आज होगा भव्य आयोजन, पीएम मोदी करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन

पीटीआई,नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को यहां इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह की शुरुआत करेंगे और एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे।

पूरे साल चलेगा कार्यक्रम यह कार्यक्रम सात नवंबर 2025 से सात नवंबर 2026 तक एक साल तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी उत्सव की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक है, जो इस कालजयी रचना के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाता है। इसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया और राष्ट्रीय गौरव एवं एकता को बनाए रखा।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि पीएम मोदी शुक्रवार सुबह लगभग साढ़े नौ बजे नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के वर्षभर चलने वाले समारोह का उद्घाटन करेंगे।

वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण का सामूहिक गायन किया जायेगा इस समारोह में मुख्य कार्यक्रम के साथ-साथ, समाज के सभी वर्गों के नागरिकों की भागीदारी के साथ, सार्वजनिक स्थानों पर सुबह लगभग 9:50 बजे वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण का सामूहिक गायन किया जायेगा।

इस वर्ष वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं गौरतलब है कि इस वर्ष वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वंदे मातरम बंकिमचंद्र चटर्जी द्वारा अक्षय नवमी के शुभ अवसर पर सात नवंबर 1875 को लिखा गया था।

पीएम मोदी ने किया ट्वीट पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि 7 नवंबर का दिन देशवासियों के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है। हम वंदेमातरम् गान के गौरवशाली 150 वर्षों का उत्सव मनाने जा रहे हैं। यह वो प्रेरक आह्वान है, जिसने देश की कई पीढ़ियों को राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत किया है।