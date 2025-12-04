पुतिन हों या ट्रंप, कैसे चुनी जाती है विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के रुकने की जगह? दिलचस्प है होटल सिलेक्शन का प्रोटोकॉल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। 4 दिसंबर की तारीख भारत के लिए बेहद खास है। आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। कूटनीतिक दृष्टि से यह बेहद अहम है और पूरी दुनिया की नजरें इस मुलाकात पर टिकी हुई हैं। यह मुलाकात इसलिए भी खास है, क्योंकि रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन पहली बार भारत आ रहे हैं।

इससे पहले वे साल 2021 में भारत आए थे और इसे संयोग ही कहिए कि दिसंबर के महीने में ही आए थे। इस बार पुतिन ITC Maurya में ठहरने वाले हैं, जो एक शानदार 5 सितारा होटल है। लेकिन क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया है कि विदेशी राष्ट्राध्यक्ष, जो अमूमन किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होते हैं, भारत आते हैं, तो राष्ट्रपति भवन के अतिथि स्कंध (Guest Wing) या अपने दूतावास में क्यों नहीं ठहरते?

आपको बता दें कि आजादी के बाद लगभग दो दशकों तक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति भवन के गेस्ट विंग में ही ठहरा करते थे। हालांकि, आधुनिकीकरण के साथ इन गणमान्य अतिथियों की पसंद बदलती गई और देश के मशहूर 5-स्टार होटल इनकी पहली पसंद बन गए। ऐसे में सवाल आता है कि इनके ठहरने की जगह कैसे चुनी जाती है, इसका प्रोटोकॉल क्या है (foreign heads of state hotel protocol) और आजादी के बाद से अभी तक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष कहां-कहां रुके हैं। आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब।

भारत में राष्ट्राध्यक्षों के ठहरने का ‘खास प्रोटोकॉल’ जब दुनिया के बड़े नेता भारत आते हैं, तो उनके ठहरने का इंतजाम भी बेहद शाही तरीके से किया जाता है। ये सारा इंतजाम एक खास प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है। नई दिल्ली के कुछ चुनिंदा लग्जरी होटल और राष्ट्रपति भवन को ही इस शाही मेजबानी के लिए चुना जाता है, जहां सुरक्षा, सुविधा और कूटनीतिक औपचारिकता यानी डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल सबसे ऊपर होते हैं।

आज के समय में नई दिल्ली के दो होटल, आईटीसी मौर्या (ITC Maurya) और द ताज महल होटल (The Taj Mahal Hotel) सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। (Picture Courtesy: ITC Maurya) कहां होती है राष्ट्राध्यक्षों की मेजबानी? आईटीसी मौर्या (ITC Maurya) यह होटल डिप्लोमेटिक एन्क्लेव (Diplomatic Enclave) में स्थित है और इसे अक्सर राष्ट्राध्यक्षों और ग्लोबल डिग्निटरीज की पसंदीदा जगह बताया जाता है। इसकी चाणक्य/ ग्रैंड प्रेसिडेंशियल सुइट कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जैसे नेताओं की मेजबानी कर चुकी है।