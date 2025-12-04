रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन Flying Kremlin से आ रहे भारत, मोदी सहित दुनिया के अन्य नेता इन प्लेन का करते हैं प्रयोग

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज से दो दिवसीय भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। प्रेसिडेंट पुतिन दुनिया के एक ऐसे नेता हैं जो अपने एयरक्राफ्ट के साथ ही गाड़ी, दुनिया की बेहतरीन सुरक्षा फोर्स के साथ ही पूप सूटकेस का इस्तेमाल करते हैं जिसमें उनके द्वारा किये गए वेस्ट को सील कर वापस रूस भेज दिया जाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दुनियाभर के राष्ट्राध्यक्ष ऐसे प्लेन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें सभी सुविधाओं और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है। आप यहां से पुतिन, प्रधानमंत्री मोदी, डोनाल्ड ट्रंप समेत अन्य राष्ट्राध्यक्षों के प्लेन की जानकारी हासिल कर सकते हैं। राष्ट्रपति पुतिन के एयरक्राफ्ट की विशेषताएं रूसी राष्ट्रपति पुतिन Flying Kremlin इल्यूशिन IL-96-300 PU से दुनियाभर की यात्रा करते हैं। इसे फ्लाइंग प्लूटन भी कहा जाता है। प्लेन में एडवांस्ड कम्युनिकेशन, मिसाइल प्रोटेक्शन, मीटिंग रूम, एक जिम, एक बार और एक मेडिकल सुविधा है। इसमें एक इमरजेंसी न्यूक्लियर कमांड बटन भी है, जिससे पुतिन हवा में रहते हुए हमले की इजाजत दे सकते हैं। यह प्लेन 262 लोगों को ले जा सकता है और 11,000 km तक बिना रुके उड़ सकता है। इस प्लेन की कीमत 70 मिलियन डॉलर है।

भारत के पीएम मोदी इस प्लेन का करते हैं इस्तेमाल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी Boeing 777-300ER Air India One से अपनी यात्रायें पूरी करते हैं। इसकी कीमत 190 मिलियन डॉलर है। यह विमान एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस है, जो बिना हैक किए मिड एयर में भी ऑडियो-वीडियो कम्युनिकेशन फंक्शन की सुविधा देता है। इसमें मिसाइल एप्रोच वॉर्निंग सिस्टम भी है, जिसके जरिए सेंसर की मदद से पायलट अन्य मिसाइलों पर हमला कर सकते हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति का सबसे महंगा है प्लेन अमेरिका के राष्ट्रपति Boeing VC-25A "AIR Force One" से यात्रा करते हैं जो दुनिया का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट है। इसकी कीमत 3.2 बिलियन डॉलर आंकी गई है। इस एयरक्राफ्ट में मेडिकल, फॉर्मेसी के लिए टीम हमेशा मौजूद रहती है। इसके अलावा यह जहाज मिसाइल आदि के हमलों से बचाव के लिए भी सुरक्षित है।

शी जिनपिंग के एयरक्राफ्ट की डिटेल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी बोइंग का जहाज यूज करते हैं जिसको Boeing 747-8 "AIR China" के नाम से जाना जाता है। इस एयरक्राफ्ट की कीमत 250 मिलियन है। इसका संचालन चीन की वायु सेना द्वारा किया जाता है।