Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन Flying Kremlin से आ रहे भारत, मोदी सहित दुनिया के अन्य नेता इन प्लेन का करते हैं प्रयोग

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 02:36 PM (IST)

    रूस के प्रधानमंत्री अपनी यात्राओं के लिए Flying Kremlin इल्यूशिन IL-96-300 PU से दुनियाभर में यात्रा करते हैं जिसकी कीमत 70 मिलियन डॉलर है। उनके अलावा ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    India Russia Aircraft

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज से दो दिवसीय भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। प्रेसिडेंट पुतिन दुनिया के एक ऐसे नेता हैं जो अपने एयरक्राफ्ट के साथ ही गाड़ी, दुनिया की बेहतरीन सुरक्षा फोर्स के साथ ही पूप सूटकेस का इस्तेमाल करते हैं जिसमें उनके द्वारा किये गए वेस्ट को सील कर वापस रूस भेज दिया जाता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दुनियाभर के राष्ट्राध्यक्ष ऐसे प्लेन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें सभी सुविधाओं और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है। आप यहां से पुतिन, प्रधानमंत्री मोदी, डोनाल्ड ट्रंप समेत अन्य राष्ट्राध्यक्षों के प्लेन की जानकारी हासिल कर सकते हैं।

    राष्ट्रपति पुतिन के एयरक्राफ्ट की विशेषताएं

    रूसी राष्ट्रपति पुतिन Flying Kremlin इल्यूशिन IL-96-300 PU से दुनियाभर की यात्रा करते हैं। इसे फ्लाइंग प्लूटन भी कहा जाता है। प्लेन में एडवांस्ड कम्युनिकेशन, मिसाइल प्रोटेक्शन, मीटिंग रूम, एक जिम, एक बार और एक मेडिकल सुविधा है। इसमें एक इमरजेंसी न्यूक्लियर कमांड बटन भी है, जिससे पुतिन हवा में रहते हुए हमले की इजाजत दे सकते हैं। यह प्लेन 262 लोगों को ले जा सकता है और 11,000 km तक बिना रुके उड़ सकता है। इस प्लेन की कीमत 70 मिलियन डॉलर है।

    russion aircraft

    भारत के पीएम मोदी इस प्लेन का करते हैं इस्तेमाल

    भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी Boeing 777-300ER Air India One से अपनी यात्रायें पूरी करते हैं। इसकी कीमत 190 मिलियन डॉलर है। यह विमान एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस है, जो बिना हैक किए मिड एयर में भी ऑडियो-वीडियो कम्युनिकेशन फंक्शन की सुविधा देता है। इसमें मिसाइल एप्रोच वॉर्निंग सिस्टम भी है, जिसके जरिए सेंसर की मदद से पायलट अन्य मिसाइलों पर हमला कर सकते हैं।

    indian pm aircraft

    अमेरिकी राष्ट्रपति का सबसे महंगा है प्लेन

    अमेरिका के राष्ट्रपति Boeing VC-25A "AIR Force One" से यात्रा करते हैं जो दुनिया का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट है। इसकी कीमत 3.2 बिलियन डॉलर आंकी गई है। इस एयरक्राफ्ट में मेडिकल, फॉर्मेसी के लिए टीम हमेशा मौजूद रहती है। इसके अलावा यह जहाज मिसाइल आदि के हमलों से बचाव के लिए भी सुरक्षित है।

    amerika aircraft

    शी जिनपिंग के एयरक्राफ्ट की डिटेल

    चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी बोइंग का जहाज यूज करते हैं जिसको Boeing 747-8 "AIR China" के नाम से जाना जाता है। इस एयरक्राफ्ट की कीमत 250 मिलियन है। इसका संचालन चीन की वायु सेना द्वारा किया जाता है।

    china aircraft

    250 मिलियन के एयरक्राफ्ट से यूके के पीएम करते हैं यात्रा

    यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री अपनी यात्राओं के लिए 250 मिलियन डॉलर के Airbus A330 "RAF Voyager Vespina" का उपयोग करते हैं। इसको रॉयल एयरफोर्स संचालित करती है।

    uk aircraft

    फ्रांस के एयरक्राफ्ट के बारे में डिटेल

    फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा यात्रा के लिए Airbus A330-200 "Contam 001" का उपयोग करते हैं। इस हवाई जहाज में हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अन्य देशों के एयरक्राफ्ट की तरह यह भी हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता रखता है। इसके साथ ही ये मिसाइल व अन्य हमलों से बचाव के लिए भी सुरक्षित हैं।

    france aircraft

    यह भी पढ़ें -  नई स्किल्स सीखने के लिए बच्चे इन प्लेटफॉर्म का कर सकते हैं उपयोग, एजुकेशन, साइंस, आर्ट व कोडिंग में करेगा मदद