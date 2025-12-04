12000 करोड़ का बंगला और 900cr वाला जहाज, प्रेसिडेंट पुतिन के पास और भी बहुत कुछ, ये रही सैलरी व संपत्ति की डिटेल

Language
    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 12:55 PM (IST)

    नई दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin), दुनिया के ताकतवर नेताओं में से एक माने जाते हैं, और शान-ओ-शौकत के मामले में कई राष्ट्रपतियों से आगे हैं। क्योंकि, उनकी संपत्ति करीब 200 अरब डॉलर के आसपास बताई जाती है। ऐसे में यह आंकड़ा उन्हें दुनिया के कई नेताओं से कोसों आगे रखता है। पुतिन की इस अनुमानित संपत्ति के आगे दुनिया का कोई नेता नहीं टिकता है। क्या आप जानते हैं व्लादिमिर पुतिन की नेटवर्थ में क्या-क्या संपत्ति और चीजें शामिल हैं।

    फोर्ब्स या ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स में नहीं है नाम

    व्लादिमिर पुतिन की संपत्ति और नेटवर्थ को लेकर फोर्ब्स या बिलेनियर्स इंडेक्स ने कभी कोई रिपोर्ट जारी नहीं की, लेकिन आई फॉक्स बिजनेस की एक रिपोर्ट की मानें तो पुतिन की अनुमानित संपत्ति 200 अरब डॉलर है। इसके अलावा, मशहूर अमेरिकन-ब्रिटिश फाइनेंसियर बिल ब्राउडर ने भी पुतिन की संपत्ति को लेकर यही अनुमान जाहिर कियाथा।

    राष्ट्रपति भवन नहीं राजमहल जैसा लगता पुतिन का आवास

    प्रेसिडेंट पुतिन की शान ओ शौकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे ऐसे घर में रहते हैं जो राष्ट्रपति भवन कम बल्कि राजमहल लगता है। ऑफिशियल डिस्क्लोजर्स के हवाले से कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि व्लादिमिर पुतिन सेंट्स पीट्सबर्ग में में 8000 स्क्वेयर फुट के महल में रहते है।

    वहीं, Alexei Nalvany की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, व्लादिमीर पुतिन के पास ब्लैक-सी यानी काला सागर के निकट करीब 12000 करोड़ से ज्यादा की कीमत का 190000 स्क्वॉयर फुट में फैला पैलेस भी है, जिसमें लग्जरी इंतजाम हैं।

    व्लादिमीर पुतिन के पास सबसे महंगी चीज के तौर पर 900 करोड़ रुपये की कीमत का मेगा-याचट भी है, जिसमें जिम, लाइब्रेरी से लेकर डांस फ्लोर तक शामिल हैं। वहीं, पुतिन के पास 700 कारें, 58 एयरक्राफ्ट और एक लग्जरी ट्रेन भी है। राष्ट्रपति के तौर पर पुतिन की सालाना सैलरी करीब 140000 डॉलर बताई जाती है।

