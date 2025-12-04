ये होटल होगा पुतिन का दिल्ली में 'शाही' ठिकाना, ITC मौर्य में ठहरने का कितना है खर्च? 24 घंटे के लिए चुकाएंगे लाखों

Language
    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 11:05 AM (IST)

    रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Putin India Visit) आज भारत आ रहे हैं और आईटीसी मौर्य दिल्ली के प्रेसिडेंशियल सुइट में ठहरेंगे। इस सुइट में दो बेडरूम, ...और पढ़ें

    दिल्ली के आईटीसी मौर्य में ठहरेंगे पुतिन

    नई दिल्ली। आज 4 दिसंबर की शाम को रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन (Putin India Visit) भारत आ रहे हैं। वे दिल्ली में उतरेंगे और होटल कंपनी आईटीसी होटल्स (ITC Hotels) के आईटीसी मौर्य दिल्ली (ITC Maurya Delhi) में ठहरेंगे। वे होटल के प्रेसिडेंशियल सुइट में रुकेंगे, जो अल्टा-लग्जरी रूम है। आइए जानते हैं इस होटल का किराया कितना है और यहां किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं।

    4700 वर्ग फीट में फैला

    पुतिन (Putin India Visit) ITC मौर्य के 4,700 स्क्वायर फुट वाले ‘ग्रैंड प्रेसिडेंशियल सुइट’ में रुकेंगे, जहाँ US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके पहले के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और बिल क्लिंटन जैसे दुनिया के बड़े नामी लोग ठहर चुके हैं। इस दो बेडरूम वाले सुइट में एक रिसेप्शन एरिया, लिविंग रूम, स्टडी, 12-सीटर प्राइवेट डाइनिंग रूम, मिनी-स्पा और एक जिम जैसी दूसरी सुविधाएँ हैं।

    कितना है किराया

    बता दें कि ITC मौर्य के 4,700 स्क्वायर फुट वाले ग्रैंड प्रेसिडेंशियल सुइट का एक रात का किराया 8 से 10 लाख रुपये है। ये रेट हाई सीजन का है। बात करें होटल के अन्य कमरों की, तो उनका किराया करीब 19,440 रुपये से शुरू है।

    क्या-क्या मिलती हैं सुविधाएं

    • स्पा
    • हेल्थ क्लब
    • पूल
    • रेस्टोरेंट
    • हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस
    • बुफे ब्रेकफास्ट
    • बेल स्टाफ/पोर्टर
    • ब्यूटी शॉप/सैलून
    • बटलर सर्विस
    • कॉफी शॉप

    कितना पुराना है होटल

    नई दिल्ली में मौजूद ITC मौर्य 1977 में खुला था और इसका नाम मौर्य वंश के नाम पर रखा गया, जो भारत का एक ऐतिहासिक समय था। इसका इतिहास इसके शानदार डिजाइन से पता चलता है, जो मौर्य कला और आर्किटेक्चर को समर्पित है। ये दुनिया के बड़े नेताओं की पसंदीदा जगह के तौर पर अपनी पहचान बना चुका है।
    यह होटल एक आर्ट म्यूजियम होटल के तौर पर जाना जाता है, जिसमें एमएफ हुसैन और कृष्ण खन्ना जैसे 20वीं सदी के मशहूर भारतीय कलाकारों के वर्क दिखाए जाते हैं। हाल ही में, होटल को अपने सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स के लिए पहचान मिली है, जिसमें अपने इको-फ्रेंडली तरीकों के लिए LEED प्लैटिनम सर्टिफिकेशन भी शामिल है।

    आईटीसी होटल्स का हिस्सा

    आईटीसी मौर्य का ITC होटल्स का हिस्सा है, जो एक इंडियन हॉस्पिटैलिटी कंपनी है जो होटल ऑपरेट और मैनेज करती है। इसके 100 से ज्यादा होटल हैं और यह इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी होटल चेन है। इसके पास मैरियट इंटरनेशनल के द लग्जरी कलेक्शन के हिस्से के तौर पर अपने ज्यादातर होटल ऑपरेट करने का फ्रैंचाइज एग्रीमेंट है।
    ITC होटल्स 2025 में डीमर्जर होने से पहले तक ITC लिमिटेड की सब्सिडियरी थी।

