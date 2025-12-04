Language
    जिस अभेद एयरक्राफ्ट से हवा में उड़ते हैं पुतिन उसकी कीमत कितनी? किसने बनाया Il-96-300PU

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 12:12 PM (IST)

    रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन Ilyushin-96-300PU नामक अभेद एयरक्राफ्ट में यात्रा करते हैं। इस विमान की अनुमानित कीमत 500 मिलियन डॉलर है, जो इसे दुनिय

    जिस अभेद एयरक्राफ्ट से हवा में उड़ते हैं पुतिन उसकी कीमत कितनी? किसने बनाया Ilyushin Il-96

    नई दिल्ली। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन चार साल में अपना पहला भारत दौरा गुरुवार 4 दिसंबर को PM नरेंद्र मोदी के होस्ट किए गए प्राइवेट डिनर से शुरू करेंगे। दोनों इकोनॉमिक रिश्तों पर फोकस के साथ स्पेशल और प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, साथ ही जरूरी ग्लोबल और रीजनल मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। उम्मीद है कि PM रूस-यूक्रेन युद्ध को जल्दी खत्म करने और बातचीत और डिप्लोमेसी की वापसी के लिए भारत की बात दोहराएंगे। पुतिन ने पिछले साल सालाना समिट के लिए मोदी के रूस दौरे के दौरान उन्हें प्राइवेट डिनर पर होस्ट किया था।

    इन सबके बीच पुतिन, जिस एयरक्राफ्ट से हिंदुस्तान की सरजमीं पर लैंड करेंगे उसकी खूब चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए क्योंकि पुतिन का एयरक्राफ्ट अभेद हैं। उसमें ऐसे कई फीचर है जो शायद ही किसी अन्य देश के राष्ट्रपतियों के प्लेन में हो। पुतिन, जिस एयरक्राफ्ट से भारत आ रहे हैं उसका नाम Ilyushin Il-96-300PU है। आइए जानते हैं कि इसे किस कंपनी ने बनाया है और इसे बनाने में कितना खर्च आया और इसके मेंटेनेंस का खर्च कितना होता है।

    किसने बनाया पुतिन का अभेद एयरक्राफ्ट Ilyushin Il-96?

    व्लादिमीर पुतिन जिस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, वह इल्यूशिन Il-96-300PU है, जो Il-96 एयरलाइनर का बहुत ज्यादा मॉडिफाइड वर्शन है। इस एयरक्राफ्ट को इल्यूशिन डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है और वोरोनिश एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन एसोसिएशन (VASO) ने बनाया था, दोनों ही रूस की सरकारी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन (UAC) का हिस्सा हैं।

    इसका खास वेरिएंट Il-96-300PU है, जिसमें "PU" का मतलब Punkt Upravleniya है, जिसका रशियन में मतलब "कमांड पोस्ट" है, जो एयरबोर्न कमांड सेंटर के तौर पर इसके काम को दिखाता है। रसिया स्पेशल फ्लाइट डिटैचमेंट रूसी राष्ट्रपति के लिए इन विमानों का एक बेड़ा चलाता है।

    कितने में बना पुतिन का एयरक्राफ्ट

    रूसी राष्ट्रपति के एयरक्राफ्ट की सही कीमत पब्लिक में नहीं बताई गई है, लेकिन कस्टमाइज्ड वर्जन के लिए अंदाजा बहुत अलग-अलग है, लगभग $70 मिलियन से लेकर $550 मिलियन USD प्रति प्लेन तक। दूसरी रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह आंकड़ा लगभग $504 मिलियन है या फ्लीट की कीमत लगभग $716 मिलियन प्रति जेट है।

    इल्यूशिन Il-96-300 एक लंबी दूरी का एयरलाइनर है जिसकी बॉडी चौड़ी है। इसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और डिप्लोमेटिक मिशन के लिए किया जाता है। इस प्लेन को इल्यूशिन डिजाइन ब्यूरो ने Il-86 के बाद के मॉडल के तौर पर डिजाइन किया था, जिसका मकसद कमर्शियल एविएशन और सरकारी ट्रांसपोर्ट दोनों के लिए था।

    अमेरिकन एयर फोर्स वन के ज्यादा सादे इंटीरियर के उलट, रूस के प्रेसिडेंशियल एयरक्राफ्ट में गोल्ड-प्लेटेड फिटिंग, बारीक लकड़ी का काम और हाई-एंड डेकोर है, ये फीचर्स कथित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनल पसंद से उनके अपने प्रेसिडेंशियल जेट से ज्यादा मेल खाते हैं।

    Il-96-300PU की खासियत

    मिसाइल डिफेंस: एयरक्राफ्ट में मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगे हैं।

    सिक्योर कम्युनिकेशन: इसमें एडवांस्ड, सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम लगे हैं जो प्रेसिडेंट को सरकार और मिलिट्री ब्रांच से जोड़ते हैं।

    न्यूक्लियर कमांड कैपेबिलिटी: प्लेन में एक इमरजेंसी न्यूक्लियर कमांड बटन है जिससे हवा में रहते हुए स्ट्राइक करने की इजाजत मिलती है, जिससे यह देश के न्यूक्लियर हथियारों के जखीरे के लिए कमांड सेंटर के तौर पर काम कर सकता है।

    चार PS-90A टर्बोफैन इंजन से चलने वाला Il-96-300PU बिना रिफ्यूलिंग के 13,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है, जो इसे ट्रांसकॉन्टिनेंटल यात्राओं के लिए बहुत अच्छा बनाता है। चाहे वह एशिया का डिप्लोमैटिक दौरा हो, यूरोप में कोई समिट हो, या मिडिल ईस्ट का मिशन हो, यह एयरक्राफ्ट यह पक्का करता है कि रूस की लीडरशिप कम से कम स्टॉप के साथ लंबी दूरी तय कर सके, जिससे एफिशिएंसी और सिक्योरिटी दोनों बेहतर होती है।

    किसी भी प्रेसिडेंशियल एयरक्राफ्ट के लिए सिक्योरिटी सबसे जरूरी है, और Il-96-300PU भी इससे अलग नहीं है। इसमें दुश्मन के रडार और मिसाइल सिस्टम को जाम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर, हीट-सीकिंग मिसाइलों से बचने के लिए इंफ्रारेड डिकॉय और संभावित खतरों का सामना करने के लिए मजबूत आर्मर हैं। सेंसिटिव मिशन के दौरान एयरक्राफ्ट के साथ फाइटर जेट एस्कॉर्ट भी होते हैं, जो एयरटाइट सुरक्षा पक्का करते हैं। हालांकि इसकी पूरी जानकारी अभी सीक्रेट रखी गई है। ये खूबियां इसे दुनिया के सबसे सुरक्षित एयरक्राफ्ट में से एक बनाती हैं।

