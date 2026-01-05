दिल्ली ब्लास्ट में यासिर अहमद डार को 11 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, आत्मघाती आतंकी उमर का सहयोगी था

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: पटियाला हाउस स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने लाल किला धमाका मामले के आरोपी यासिर अहमद डार को 11 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने डार को 16 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया, जब उसे अदालत में पेश किया गया। 26 दिसंबर, 2025 को अदालत ने डार की NIA हिरासत को 10 दिन के लिए बढ़ा दिया था।