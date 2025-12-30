सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे कौन हैं-अवीवा बेग; रेहान वाड्रा संग सगाई की चर्चा के बीच रातोंरात बढ़े फॉलोवर्स

शालिनी देवरानी, दक्षिणी दिल्ली। सोशल मीडिया पर वाड्रा परिवार और दिल्ली के बेग परिवार के बीच रिश्तों की अटकलें लगाई जा रही हैं। चर्चा है कि प्रियंका गांधी और राॅबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान की सगाई अवीवा बेग से हुई है, जोकि दिल्ली के बिजनेसमैन इमरान बेग और प्रसिद्ध इंटीरियर डिजायनर नंदिता बेग की बेटी हैं। इसके बाद से लोग इंटरनेट पर अवीवा को लेकर जानकारी ढूंढने में लगे हैं। जानकारी के मुताबिक, पेशे से प्रोड्यूसर और फोटोग्राफर अवीवा कला और संस्कृति में खासी दिलचस्पी रखती हैं। अवीवा और रेहान दिल्ली में आयोजित हुए कई कला उत्सवों के दौरान एक साथ शामिल हुए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विदेश घूमने की हैं शौकीन अवीवा फोटोग्राफी के अलावा देश-विदेश की यात्राएं करने की शौकीन हैं। इसका अंदाजा उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर क्रोएशिया, बार्सिलोना, लंदन, बैंकाॅक, फ्रांस सहित कई शहरों के फोटो देखकर लगाया जा सकता है। अवीवा फोटोग्राफिक स्टूडियो और प्रोडक्शन कंपनी एटेलियर 11 की सह संस्थापक हैं।

वह मेथड गैलरी के साथ 'यू कैन नाॅट मिस दिस', इंडिया आर्ट फेयर के यंग कलेक्टर प्रोग्राम, द कोरम क्लब 'द इल्यूजरी वर्ल्ड' और इंडिया डिजाइन आईडी इंडिया में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुकी हैं। अवीवा और रेहान के बीच कला प्रेम एक जैसा है और यही उनकी नजदीकियों की वजह बताया जा रहा है। सुंदर नर्सरी में हुए सूफी हेरिटेज फेस्टिवल, दिल्ली में आयोजित हुआ दिल्ली आर्ट वीकेंड, त्रावणकोर पैलेस में हुए कला कार्यक्रम में रेहान और अवीवा साथ में शामिल हुए थे।

कुछ घंटों में बढ़े चार हजार से ज्यादा फॉलोअर्स बेग और वाड्रा परिवार के बीच पुराने दोस्ताना संबंध हैं। सुबह से ही इंटरनेट पर दोनों परिवारों के बीच रिश्तों की खबरे छाई हुई है। इसका सीधा असर अवीवा के इंटरनेट मीडिया एकाउंट पर देखा गया। इंस्टाग्राम पर अवीवा बेग के एकाउंट पर सुबह करीब 11 हजार फोलोअर्स थे, शाम तक फोलोअर्स की संख्या में चार हजार से ज्यादा की बढ़ोत्तरी देखी गई। खबर लिखे जाने तक अवीवा के इंस्टाग्राम पर फोलोअर्स की संख्या 15 हजार से ज्यादा हो चुकी है।