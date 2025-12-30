नए साल पर दिल्ली पुलिस का सख्त नियम: शराब पीकर गाड़ी चलाई तो वाहन जब्त, टैक्सी से जाना पड़ेगा घर

मोहम्मद साकिब, नई दिल्ली। नए साल की पूर्व संध्या पर लोग बिना किसी भय के हर्षोल्लास के साथ जश्न मना सकें, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने पारा मिलिट्री बलों के सहयोग से राजधानी भर में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। इस बार दिल्ली पुलिस ने पहली बार एक अहम और सख्त निर्णय लिया है, जिसका मकसद नशे में वाहन चलाने से होने वाले हादसों को पूरी तरह रोकना है।

दिल्ली पुलिस ने सभी प्रमुख आयोजन स्थलों के आसपास विशेष पिकेट तैनात करने का फैसला किया है। इन पिकेट पर तैनात पुलिसकर्मी बाडी वार्न कैमरे लगाकर प्रवेश के समय वाहन चालकों से पूछताछ करेंगे कि वे पार्टी में जा रहे हैं या किसी अन्य कार्य से। यदि चालक पार्टी में जाने की बात स्वीकार करता है तो उसे स्पष्ट चेतावनी दी जाएगी कि वह शराब पीकर वाहन न चलाए।

पुलिस का कहना है कि यदि वापसी के दौरान किसी चालक के नशे में वाहन चलाने की पुष्टि होती है तो उसकी गाड़ी एक दिन के लिए जब्त कर ली जाएगी और उसे टैक्सी से घर भेजा जाएगा। इस टैक्सी का भुगतान भी संबंधित चालक को ही करना होगा। यह कदम सड़क हादसों को रोकने और लोगों की जान की सुरक्षा के लिए उठाया गया है।

इसके अलावा सभी आयोजन स्थलों की पार्किंग में भी पिकेट तैनात की जाएंगी। यहां महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती होगी। पार्किंग में प्रवेश और निकासी, दोनों समय चालकों की जांच की जाएगी ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या अपराध को रोका जा सके। सभी जिलों के उपायुक्तों ने थानाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे पब, क्लब, रेस्तरां और बार आदि स्थानों का स्वयं निरीक्षण करें। साथ ही, रात में बंद होने के निर्धारित समय से कम से कम आधा घंटा पहले ही इन स्थानों को बंद करवाना सुनिश्चित करें।

पीसीआर को भी विशेष तौर पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी में कुल 857 पीसीआर वैन रात भर अपने-अपने इलाकों में गश्त करेंगी। हर पीसीआर के मूवमेंट पर सेंट्रल कंट्रोल रूम से वरिष्ठ अधिकारी लगातार निगरानी रखेंगे ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके।

पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने सभी आला अधिकारियों को चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विशेष आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) मधुप तिवारी और रवींद्र सिंह यादव अपने-अपने जोन में लगातार गश्त करेंगे। सभी रेंज के संयुक्त आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, जिले के डीसीपी और अतिरिक्त डीसीपी को भी अपने-अपने क्षेत्रों में मुस्तैद रहने को कहा गया है। एसीपी और थानाध्यक्ष रात भर अपने इलाकों में गश्त करेंगे।