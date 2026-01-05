'चिकन नेक मुसलमानों का है', दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और शरजील पर और क्या-क्या आरोप?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और शरजील की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज कर दी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफा उर रहमान सहित पांच को सशर्त जमानत दे दी है। आइए आपको बताएंगे कि उमर खालिद और शरजील पर क्या-क्या आरोप हैं।

पिछले पांच साल से जेल में बंद छात्र एक्टिविस्ट उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानक याचिका पर आज यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सारी दलीलें सुनने के बाद उमर और शरजील की जमानत पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं कोर्ट ने एक साल तक के लिए याचिका दाखिल करने पर भी रोक लगा दी है।