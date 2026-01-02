पश्चिमी दिल्ली में नए साल पर पुलिस का सख्त पहरा, 1146 हुड़दंगी हिरासत में और 93 गाड़ियां जब्त
पश्चिमी दिल्ली पुलिस ने नए साल के जश्न के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सघन अभियान चलाया। 31 दिसंबर की रात 1146 लोगों को हुड़दंग मचाने और नियम ...और पढ़ें
जागरण संवाददता, पश्चिमी दिल्ली। नए साल के जश्न के दौरान कानून-व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए पश्चिमी दिल्ली जिला पुलिस ने 31 दिसंबर की रात सघन तलाशी और निगरानी अभियान चलाया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने हुड़दंग मचाने और नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 1146 लोगों को हिरासत में लिया, जबकि लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में 93 गाड़ियां जब्त की गईं।
डीसीपी डी शरद भास्कर ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिले में बाहरी बल की 2 कंपनियों सहित कुल 1,469 पुलिस कर्मियों को चप्पे-चप्पे पर तैनात किया गया था। पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 31 दिसंबर की रात नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की गई।
इसमें भारतीय न्याय संहिता के तहत 179 लोग और दिल्ली एक्साइज एक्ट के तहत 253 लोग पकड़े गए। वहीं, सार्वजनिक शांति भंग करने के आरोप में 65 डीपी एक्ट के तहत 714 लोगों को हिरासत में लिया गया।
पुलिस ने राजौरी गार्डन, पंजाबी बाग और जनकपुरी जैसे संवेदनशील इलाकों में मचान मोर्चा और मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग के जरिए कड़ी निगरानी रखी ताकि पब, होटल और बाजारों में कोई अप्रिय घटना न हो।पुलिस की यह सख्ती जश्न की रात से पहले ही शुरू हो गई थी।
इससे पूर्व 29 और 30 दिसंबर को चलाए गए क्लीन-अप अभियान के दौरान बीएनएसएस के तहत 697 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 65 दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत 1,252 लोगों को पाबंद किया गया। साथ ही, इन दो दिनों में 66 डीपी एक्ट के तहत 146 वाहनों को इंपाउंड किया गया।
इस निवारक कार्रवाई ने नए साल के मुख्य उत्सव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वयं फील्ड में रहकर ध्वनि प्रदूषण और समय सीमा के नियमों का पालन सुनिश्चित कराया।
वहीं 31 दिसंबर 12 बजे के बाद जिला के डीसीपी और अन्य अधिकारी ड्यूटी पर तैनात कर्मियों से मिलने पहुंचे और उन्हें मिठाई देकर नव वर्ष की बधाई दी।
