    दिल्ली-NCR में आज हल्का कोहरा, स्मॉग की मोटी चादर से ढकी राजधानी; AQI फिर गंभीर श्रेणी में

    By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 07:57 AM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर में स्मॉग की मोटी चादर छाई हुई है, जिससे दृश्यता कम हो गई है। हवा की गुणवत्ता फिर से गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है, कई इलाकों में एक्यूआई ...और पढ़ें

    दिल्ली-एनसीआर में स्मॉग की मोटी चादर छाई। एएनआई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Pollution राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के शहरों में पिछले दो दिनों से मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन शुक्रवार को स्मॉग की मोटी चादर से राजधानी ढकी नजर आई। आज सुबह हल्का कोहरा भी देखने को मिला।

    वहीं, हवा रुकने से एक्यूआई फिर गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। उधर, लोगों को ठंड का भी पूरा अहसास हो रहा है। गुरुवार सुबह की तरह शुक्रवार को भी ठंड से लोगों के हाथ ठिठुरते रहे।

    सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, शुक्रवार सुबह दिल्ली का औसत एक्यूआई 300 के ऊपर दर्ज किया गया है। वहीं, अलग-अलग इलाकों की बात की जाए, तो आनंद विहार का AQI सुबह सात बजे 377 दर्ज किया गया, जबकि बवाना 363 रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा बुराड़ी में 315, चांदनी चौक में 339, द्वारका में 282, आईटीओ में 314, जहांगीरपुरी में 372, मुंडका में 307, नरेला में 345, विवेक विहार में 361 और वजीरपुर में 343 दर्ज किया गया है।

    उधर, नोएडा में 297, ग्रेटर नोएडा में 337, गाजियाबाद में 329 और गुरुग्राम में 375 रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली का औसत AQI 234 था, जो "खराब" कैटेगरी में आता है। वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के अनुसार, अभी प्रदूषण की स्थिति में ज्यादा सुधार के आसार भी नहीं हैं।

    कहां कितना है एक्यूआई?

    इलाका

    एक्यूआई

    आनंद विहार

    377

    बवाना

    363

    बुराड़ी

    315

    चांदनी चौक

    339

    द्वारका

    228

    आईटीओ

    314

    जहांगीरपुरी

    372

    मुंडका

    307

    नरेला

    345

    विवेक विहार

    361

    वजीरपुर

    343

    नोएडा

    297

    ग्रेटर नोएडा

    337

    गाजियाबाद

    329

    गुरुग्राम

    375

    बता दें कि गुरुवार को हवा की क्वालिटी में सुधार जारी रहा और यह "खराब" कैटेगरी में बनी रही, AQI 300 से नीचे रिकॉर्ड किया गया। हालांकि, शुक्रवार से इसके फिर से खराब होने और 300 से ऊपर "बहुत खराब" कैटेगरी में लौटने की उम्मीद है।

    सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, गुरुवार को दिल्ली का औसत AQI 234 था, जो "खराब" कैटेगरी में आता है। पिछले दिन यह 271 था, जो 24 घंटे के भीतर 37 अंकों की गिरावट दिखाता है। गुरुवार इस महीने का चौथा दिन था जब AQI 300 से नीचे, "खराब" कैटेगरी में रिकॉर्ड किया गया। दूसरे दिन 9, 10 और 24 दिसंबर थे।