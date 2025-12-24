Language
    दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी, 70% इलाकों में AQI 'गंभीर'; बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरे की घंटी

    By Kushagra Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 08:11 AM (IST)

    दिल्ली में बुधवार सुबह जहरीली हवा के साथ दिन की शुरुआत हुई। शहर का औसत AQI 349 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। ठंड और शून्य हवा की रफ्त ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली ने बुधवार सुबह एक बार फिर जहरीली हवा के साथ दिन की शुरुआत की। शहर का औसत AQI 349 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है, जबकि 70% से अधिक मॉनिटरिंग स्टेशन गंभीर श्रेणी रहे।

    वहीं नोएडा में यह 361 और ग्रेटर नोएडा में 348 दर्ज किया गया. हालांकि मंगलवार के मुकाबले में लोगों को प्रदूषण से मामूली राहत मिली है, बावजूद इसके अब भी यह 'बेहद खराब' श्रेणी में बना हुआ है।

    इंडिया गेट पर गणतंत्र दिवस परेड का पूर्वाभ्यास चल रहा है, जबकि शहर जहरीले धुएं की मोटी परत से ढका हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, दिल्‍ली का एक्यूआई बुधवार सुबह भी 'बेहद खराब' श्रेणी में रखा गया है।

    27 दिसंबर तक घने कोहरे के आसार

    आईएमडी ने 27 दिसंबर तक उत्तरी राज्यों में घने से अति घने कोहरे की भविष्यवाणी की है। कोहरे के कारण कई ट्रेनें बेहद देरी से चल रही हैं, जिसके कारण यात्रियों को बेहद परेशानी हो रही है।

    सुबह सात बजे दिल्ली के प्रमुख इलाकों का AQI

    इलाका AQI श्रेणी
    नेहरू नगर 399 गंभीर
    पूसा (DPCC) 389 गंभीर
    मुंडका 385 गंभीर
    चांदनी चौक 382 गंभीर
    ओखला फेज़-2 382 गंभीर
    आर. के. पुरम 376 गंभीर
    पटपड़गंज 374 गंभीर
    पंजाबी बाग 373 गंभीर
    जहांगीरपुरी 373 गंभीर
    वज़ीरपुर 372 गंभीर
    डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज 371 गंभीर
    द्वारका सेक्टर-8 371 गंभीर
    रोहिणी 369 गंभीर
    जे. एन. स्टेडियम 368 गंभीर
    सिरिफोर्ट 367 गंभीर
    अशोक विहार 362 गंभीर
    एनएसआईटी द्वारका 361 गंभीर
    डीटीयू 361 गंभीर
    सोनिया विहार 356 गंभीर
    मेजर ध्यानचंद स्टेडियम 354 गंभीर
    बावाना 352 गंभीर
    नॉर्थ कैंपस, डीयू 331 गंभीर
    लोदी रोड (IITM) 330 गंभीर
    अलीपुर 333 गंभीर
    बुराड़ी क्रॉसिंग 320 गंभीर
    सीआरआरआई मथुरा रोड 317 गंभीर
    शादिपुर 313 गंभीर
    लोदी रोड (IMD) 307 बहुत खराब
    पूसा (IMD) 325 गंभीर
    नजफगढ़ 322 गंभीर
    आया नगर 271 बहुत खराब
    मंदिर मार्ग 289 बहुत खराब
    आईआईटी दिल्ली 298 बहुत खराब

    दिल्ली की हवा इतनी जहरीली क्यों?

    • ठंड के कारण हवा का रुक जाना।
    • वाहनों का धुआं।
    • निर्माण कार्यों से उड़ती धूल।
    • कूड़ा और बायोमास जलाना।
    • पड़ोसी राज्यों से पराली का धुआं।

    आप के लिए जरूरी सलाह

    • सुबह टहलने से बचें।
    • बाहर निकलते समय N95 मास्क पहनें।
    • घर की खिड़कियां बंद रखें।
    • एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें।
    • बच्चों को खुले में खेलने से रोकें।

