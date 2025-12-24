दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी, 70% इलाकों में AQI 'गंभीर'; बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरे की घंटी
दिल्ली में बुधवार सुबह जहरीली हवा के साथ दिन की शुरुआत हुई। शहर का औसत AQI 349 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। ठंड और शून्य हवा की रफ्त ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली ने बुधवार सुबह एक बार फिर जहरीली हवा के साथ दिन की शुरुआत की। शहर का औसत AQI 349 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है, जबकि 70% से अधिक मॉनिटरिंग स्टेशन गंभीर श्रेणी रहे।
वहीं नोएडा में यह 361 और ग्रेटर नोएडा में 348 दर्ज किया गया. हालांकि मंगलवार के मुकाबले में लोगों को प्रदूषण से मामूली राहत मिली है, बावजूद इसके अब भी यह 'बेहद खराब' श्रेणी में बना हुआ है।
इंडिया गेट पर गणतंत्र दिवस परेड का पूर्वाभ्यास चल रहा है, जबकि शहर जहरीले धुएं की मोटी परत से ढका हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, दिल्ली का एक्यूआई बुधवार सुबह भी 'बेहद खराब' श्रेणी में रखा गया है।
27 दिसंबर तक घने कोहरे के आसार
आईएमडी ने 27 दिसंबर तक उत्तरी राज्यों में घने से अति घने कोहरे की भविष्यवाणी की है। कोहरे के कारण कई ट्रेनें बेहद देरी से चल रही हैं, जिसके कारण यात्रियों को बेहद परेशानी हो रही है।
सुबह सात बजे दिल्ली के प्रमुख इलाकों का AQI
|इलाका
|AQI
|श्रेणी
|नेहरू नगर
|399
|गंभीर
|पूसा (DPCC)
|389
|गंभीर
|मुंडका
|385
|गंभीर
|चांदनी चौक
|382
|गंभीर
|ओखला फेज़-2
|382
|गंभीर
|आर. के. पुरम
|376
|गंभीर
|पटपड़गंज
|374
|गंभीर
|पंजाबी बाग
|373
|गंभीर
|जहांगीरपुरी
|373
|गंभीर
|वज़ीरपुर
|372
|गंभीर
|डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज
|371
|गंभीर
|द्वारका सेक्टर-8
|371
|गंभीर
|रोहिणी
|369
|गंभीर
|जे. एन. स्टेडियम
|368
|गंभीर
|सिरिफोर्ट
|367
|गंभीर
|अशोक विहार
|362
|गंभीर
|एनएसआईटी द्वारका
|361
|गंभीर
|डीटीयू
|361
|गंभीर
|सोनिया विहार
|356
|गंभीर
|मेजर ध्यानचंद स्टेडियम
|354
|गंभीर
|बावाना
|352
|गंभीर
|नॉर्थ कैंपस, डीयू
|331
|गंभीर
|लोदी रोड (IITM)
|330
|गंभीर
|अलीपुर
|333
|गंभीर
|बुराड़ी क्रॉसिंग
|320
|गंभीर
|सीआरआरआई मथुरा रोड
|317
|गंभीर
|शादिपुर
|313
|गंभीर
|लोदी रोड (IMD)
|307
|बहुत खराब
|पूसा (IMD)
|325
|गंभीर
|नजफगढ़
|322
|गंभीर
|आया नगर
|271
|बहुत खराब
|मंदिर मार्ग
|289
|बहुत खराब
|आईआईटी दिल्ली
|298
|बहुत खराब
दिल्ली की हवा इतनी जहरीली क्यों?
- ठंड के कारण हवा का रुक जाना।
- वाहनों का धुआं।
- निर्माण कार्यों से उड़ती धूल।
- कूड़ा और बायोमास जलाना।
- पड़ोसी राज्यों से पराली का धुआं।
आप के लिए जरूरी सलाह
- सुबह टहलने से बचें।
- बाहर निकलते समय N95 मास्क पहनें।
- घर की खिड़कियां बंद रखें।
- एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें।
- बच्चों को खुले में खेलने से रोकें।
यह भी पढ़ें- अगले कुछ दिनों में बदलने वाला है मौसम, कई राज्यों में शीतलहर की चेतावनी; कोहरे का दिखेगा कहर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।