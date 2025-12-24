दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी, 70% इलाकों में AQI 'गंभीर'; बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरे की घंटी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली ने बुधवार सुबह एक बार फिर जहरीली हवा के साथ दिन की शुरुआत की। शहर का औसत AQI 349 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है, जबकि 70% से अधिक मॉनिटरिंग स्टेशन गंभीर श्रेणी रहे।

वहीं नोएडा में यह 361 और ग्रेटर नोएडा में 348 दर्ज किया गया. हालांकि मंगलवार के मुकाबले में लोगों को प्रदूषण से मामूली राहत मिली है, बावजूद इसके अब भी यह 'बेहद खराब' श्रेणी में बना हुआ है। इंडिया गेट पर गणतंत्र दिवस परेड का पूर्वाभ्यास चल रहा है, जबकि शहर जहरीले धुएं की मोटी परत से ढका हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, दिल्‍ली का एक्यूआई बुधवार सुबह भी 'बेहद खराब' श्रेणी में रखा गया है।

27 दिसंबर तक घने कोहरे के आसार आईएमडी ने 27 दिसंबर तक उत्तरी राज्यों में घने से अति घने कोहरे की भविष्यवाणी की है। कोहरे के कारण कई ट्रेनें बेहद देरी से चल रही हैं, जिसके कारण यात्रियों को बेहद परेशानी हो रही है।