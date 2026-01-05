Language
    'भारत से माफी मांगें न्यूयॉर्क के गवर्नर जोहरान ममदानी...', उमर खालिद और शरजील के समर्थन पर विहिप ने घेरा

    By Nimish Hemant Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 08:58 PM (IST)

    विहिप ने दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम का समर्थन करने वाले अमेरिकी सांसदों और न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी से भारत से माफी मांगने को ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद व शरजील इमाम का समर्थन करने के मामले में विहिप ने अमेरिकी सांसदों के समूह तथा न्यूयार्क के मेयर जोहरान ममदानी से भारत से माफी मांगने की मांग की है।

    विहिप का यह रुख सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद आया है जिसमें उसने दोनों आरोपियों को जमानत देने से इंकार कर दिया है। अदालत ने आज कहा कि उनके खिलाफ आपराधिक साजिश में शामिल होने के पर्याप्त सबूत हैं।

    इन आरोपियों की जमानत की अपील पर भी अब सर्वोच्च ने एक वर्ष के लिए रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय में दिल्ली पुलिस ने बताया था कि यह कोई अचानक हुआ प्रदर्शन नहीं था, बल्कि देश को अस्थिर करने की सुनियोजित साजिश थी, जिसका उद्देश्य सरकार को अस्थिर करना और आर्थिक नुकसान पहुंचाना था।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दोनों के साजिश में शामिल होने सुबूत

    मामले में माननीय न्यायालय द्वारा यह कहा जाना कि उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ ऐसे सबूत मौजूद है, जिससे उनके साजिश में शामिल होने की पुष्टि होती है।

    विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि इस फैसले के बाद अब उनके अंतरराष्ट्रीय मित्रों को उनका साथ और समर्थन देने पर भारत और उसके सर्वोच्च न्यायालय से क्षमा याचना करनी ही चाहिए। साथ ही, उन्हें भारत विरोधी अपराधियों का साथ देने तथा हमारे देश के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने से बाज आना चाहिए।

